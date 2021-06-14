一家三口困野長城被救 網：帶孩子瞎爬也是絕

找到被困的一家三口後，救援人員將他們護送下山。（取材自新京報／懷柔消防供圖）

北京 懷柔消防支隊日前接到報警，稱有一家三口被困在響水湖長城景區附近的野長城上，食物短缺且飢寒交迫，急需救援；消防站立即趕往現場救援，經過近7個小時的營救，成功將受困者救出並安全護送至山下，這起事件還登上微博 熱搜，多達1.6億閱讀。

新京報報導，據懷柔消防支隊表示，接獲一家三口被困在響水湖長城景區附近的野長城上的報案後，立即出動一部運兵車以及六名指戰員趕往現場救援。據現場救援人員回憶，他們抵達時是凌晨1時40分左右，山上一片漆黑，地形複雜，涉及面積廣，搜救難度很大。

當日4時左右，救援人員藉著微光繼續上山搜尋，終於找到一條上山的小路，爬上了山上的城樓，然後向受困者方向靠近，救援人員5時左右找到受困者。

據報導，受困的是來自北京通州一家三口。前一天早上吃完早飯，他們從住的民宿旁邊的小路上的山，在晚上8點多下山時迷路。由於手機 一直沒有信號，他們一直在找有信號的地方報警求助，最終在晚上12點多才打通了報警電話。

三人上山時只帶了少量的水和食物，手機也沒有信號，再加上夜晚溫度驟降，他們只能通過手電發出求救信號。救援人員表示，幸運的是三人生命體徵良好，沒有受傷。

這起事件意外在網路上引起話題，甚至登上微博熱搜，已有超過1.6億次閱讀。不少網友留言，「浪費社會資源」，「帶著孩子還瞎爬，也是絕了」「又來了，屢禁不止的原因大概是搜救費用不收還是太低？」