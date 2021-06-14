我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

一家三口困野長城被救 網：帶孩子瞎爬也是絕

中國新聞組╱綜合報導
找到被困的一家三口後，救援人員將他們護送下山。（取材自新京報／懷柔消防供圖）
找到被困的一家三口後，救援人員將他們護送下山。（取材自新京報／懷柔消防供圖）

北京懷柔消防支隊日前接到報警，稱有一家三口被困在響水湖長城景區附近的野長城上，食物短缺且飢寒交迫，急需救援；消防站立即趕往現場救援，經過近7個小時的營救，成功將受困者救出並安全護送至山下，這起事件還登上微博熱搜，多達1.6億閱讀。

新京報報導，據懷柔消防支隊表示，接獲一家三口被困在響水湖長城景區附近的野長城上的報案後，立即出動一部運兵車以及六名指戰員趕往現場救援。據現場救援人員回憶，他們抵達時是凌晨1時40分左右，山上一片漆黑，地形複雜，涉及面積廣，搜救難度很大。

當日4時左右，救援人員藉著微光繼續上山搜尋，終於找到一條上山的小路，爬上了山上的城樓，然後向受困者方向靠近，救援人員5時左右找到受困者。

據報導，受困的是來自北京通州一家三口。前一天早上吃完早飯，他們從住的民宿旁邊的小路上的山，在晚上8點多下山時迷路。由於手機一直沒有信號，他們一直在找有信號的地方報警求助，最終在晚上12點多才打通了報警電話。

三人上山時只帶了少量的水和食物，手機也沒有信號，再加上夜晚溫度驟降，他們只能通過手電發出求救信號。救援人員表示，幸運的是三人生命體徵良好，沒有受傷。

這起事件意外在網路上引起話題，甚至登上微博熱搜，已有超過1.6億次閱讀。不少網友留言，「浪費社會資源」，「帶著孩子還瞎爬，也是絕了」「又來了，屢禁不止的原因大概是搜救費用不收還是太低？」

被困人員攀登的野長城段，地勢陡峭，碎石多，樹林茂密。（取材自新京報／懷柔消防供圖...
被困人員攀登的野長城段，地勢陡峭，碎石多，樹林茂密。（取材自新京報／懷柔消防供圖）

北京 手機 微博

上一則

江蘇男攀6樓「窗台外澆花」 網友看傻：用生命養花…

下一則

印媒：中印前線 殲16仍占上風

延伸閱讀

言論過激連累孩子 汪小菲急著返台安撫

言論過激連累孩子 汪小菲急著返台安撫
微博電影之夜 張小斐奪最受歡迎演員

微博電影之夜 張小斐奪最受歡迎演員
張鈞甯深V禮服秀事業線 造型突破尺度和章子怡比美

張鈞甯深V禮服秀事業線 造型突破尺度和章子怡比美
聽完張藝謀的評價 倪妮、劉浩存兩代「謀女郎」全哭了

聽完張藝謀的評價 倪妮、劉浩存兩代「謀女郎」全哭了

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打