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厭世？河南高考生酒後跳河 5同伴下水救人…共釀4死

中國新聞組／北京13日電
發生跳河事故的河南省長葛市趙莊橋。(取材自極目新聞)
發生跳河事故的河南省長葛市趙莊橋。(取材自極目新聞)

河南許昌長葛市一行7人12日凌晨在河邊喝酒，期間一人傳出厭世語言後突然翻越護欄跳河。同行5人相繼下水救援。經多方救援後，7人中1女3男不幸死亡。現場一名目擊者指出，溺水的幾名當事人均為剛剛參加了高考的學生。

極目新聞報導，事發河南省長葛市趙莊橋附近。現場視頻顯示，現場有多名穿著制服的工作人員，河面上還停放有皮划艇等搜救工具。另一段視頻顯示，有消防車趕到事發現場，眾多市民則站在大橋上圍觀。

長葛市委宣傳部12日下午通報，6月12日凌晨3時52分，長葛市清潩河趙莊橋南側發生一起跳河溺亡事件。初查，當事人一行7人在河邊喝酒，期間有人有厭世語言，其中1人突然翻越護欄跳入河中，後相繼又有5人入水。經相關單位和人員積極救撈，7人當中1名女性以及3名男性死亡，另外3人無生命危險，相關事宜正在調查處置中。

倖存的女性是最先墜入河中的女子，還是此後下水救人的女子？對此，工作人員還不清楚倖存女性的身分。

據現場一名目擊者指出，溺水的幾名當事人均為剛剛參加了高考的學生。消息一傳出，網友紛紛哀悼「快樂的大學生活本來要開始了」、「家人得多傷心」、「為救人失去生命的表示惋惜」，也有人表示「會游泳不會代表會水裡救人」、「高考考砸了沒事啊，真的躺平就行了」。

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