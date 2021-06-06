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陝西童出門買冰失蹤…1周後確認遇害 疑鄰居下毒手

中國新聞組／北京6日電
遇害男童楊展豪。（取材自封面新聞）
遇害男童楊展豪。（取材自封面新聞）

陝西涇陽縣11歲男童楊展豪上月29日外出買冰，沒想到竟離奇失蹤，事發一周後據涇陽縣公安局警情通報，證實男童已遇害。有消息稱，嫌犯疑似是男童的鄰居，年輕時曾與男孩家中長輩有仇，因此痛下毒手，現已被涇陽縣公安局依法控制，全案仍在調查。

封面新聞報導，5月28日剛過完11歲生日的楊展豪，上月和爸爸從涇陽縣城回到了東鳥村的家，在家附近商店買冰淇淋後即離奇失蹤。

過去一周家人到處張貼尋人啟事海報，懸賞15萬元尋子，許多熱心村民也自發建群幫忙找人，短短幾小時就吸引400多人加入。涇陽縣公安局也成立以刑偵大隊為主，周邊派出所全力配合的專案組積極調查。

事發一周後，涇陽縣公安局調查發現失蹤男童已遇害，73歲犯罪嫌疑人是楊展豪買冰淇淋那家商店店主的親戚。村民表示，平時兩家見面經常打招呼，根本看不出來有什麼深仇大恨。不過男童失蹤已令家人心急如焚，竟有騙子趁火打劫提供假線索，來騙取楊展豪父母錢財，當楊展豪親戚把2000多元轉給對方後，對方就立刻把聯繫方式拉黑了。

據報導，那家商店老闆在男童失蹤後還曾接受採訪，老闆當時回憶，「男童進來時拿了兩塊錢，往我這兒一放，自己拿了兩個冰淇淋，走到這兒還讓我看了一下就走了，我問話，娃也沒和我說話。」老闆表示，店內還有顧客，沒注意男同出門後往哪裡走，直到孩子的家人找來，他才知道男孩失蹤。

當地村民一度自發性張貼尋人啟事協助楊家尋人。（取材自陝西都市快報）
當地村民一度自發性張貼尋人啟事協助楊家尋人。（取材自陝西都市快報）

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