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女騎車撞賓利逃跑 車主公布視頻喊話「維修費十幾萬」

中國新聞組／廣州31日電
一名女子深夜騎車撞上路邊違停的賓利，兩次使勁拽車頭後逃跑。（取材自紫牛新聞）
一名女子深夜騎車撞上路邊違停的賓利，兩次使勁拽車頭後逃跑。（取材自紫牛新聞）

廣東一名女子騎車撞上違停賓利後逃跑，車主公布視頻喊話，維修費十幾萬，希望有人幫他找到肇事者。

紫牛新聞報導，5月24日凌晨時分，在廣東肇慶時代廣場門口的馬路上，監控視頻顯示，在事發路段的路燈全部是亮的。從畫面上看，街面車輛較少，視野開闊。隨後，一輛開著前大燈的兩輪電動自行車快速駛過來，沒有任何拐彎或剎車跡象，直接撞上賓利車的尾部左下方。女子從車座上撲倒在賓利車後備箱上。隨後，該女子滑下後備箱。因其電動車的前輪卡在了賓利車後保險槓下方，女子兩次使勁拽車頭，這才將前輪扯出。女子很快駕駛電動自行車離開現場。

來源：YouTube

一名女子深夜騎車撞上路邊違停的賓利，兩次使勁拽車頭後逃跑。（取材自紫牛新聞）
一名女子深夜騎車撞上路邊違停的賓利，兩次使勁拽車頭後逃跑。（取材自紫牛新聞）

一個細節顯示，女子在拽電動車時，曾試圖用一隻手握住車頭，另一隻輔助往外拉拽。而另一隻手上居然拿著一部手機，在夜色中可以看到手機屏幕發亮。到底是在追尾撞擊後觸動手機導致屏幕發亮，還是騎車在玩手機，目前尚不得而知。

網上這段視頻是賓利車主發出來的，而監控正是旁邊店家的。視頻中車主稱，賓利車後保險槓及相連處被撞壞，損傷非常明顯。路面上的多個碎片，疑為是電動車追尾後掉下的。

一名女子深夜騎車撞上路邊違停的賓利，兩次使勁拽車頭後逃跑。（取材自紫牛新聞）
一名女子深夜騎車撞上路邊違停的賓利，兩次使勁拽車頭後逃跑。（取材自紫牛新聞）

「希望對方看到視頻後可以及時跟我聯繫，逃跑是解決不了問題的。」車主稱，路邊店家較多，且都裝了拍攝頭，他已經報警了。在事發後，賓利車主可能聯繫了車輛4S店，初步認定維修費用十幾萬元。車主稱，因為這是一輛新車，車牌還沒有辦下來，所以沒有買全險，修車費十幾萬元自己也要自己掏，他的錢也不是撿來的。

該車主稱，希望有人幫他找到肇事者，「找她不是為了要錢，可能一句道歉就能解決問題。只是就這麼跑了，氣不過而已。」

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