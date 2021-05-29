為看日出 滬男偷開價值千萬遊艇擱淺

被發現擱淺在崇明區橫沙島北港防汛灘上的遊艇。（取材自澎湃新聞）

上海一名男子在網上自學開船，竟然在深夜偷開價值千萬的遊艇出港，只是為了浪漫看日出。

澎湃新聞報導，5月11日12時30分許，某遊艇俱樂部向上海市公安 局邊防和港航公安分局報案，稱其停泊在碼頭的一白色遊艇被盜，該船價值人民幣1000餘萬。

經查，5月10日深夜23時50分許，有一戴口罩 、鴨舌帽喬裝打扮的男子，趁著夜色翻牆進入碼頭後，將停靠在該碼頭的白色遊艇駛離。警方迅速鎖定犯罪嫌疑人身分。5月12日12時許，警方在青浦區17號線漕盈路站內抓獲犯罪嫌疑人沈浪（化名），同時在崇明區橫沙島北港防汛灘上找到已擱淺的白色遊艇。

據報導，沈浪表示，他居住在本市郊區，平時愛刷網路短視頻，被頻頻刷到的奢華遊艇所迷戀，他還發現網上有很多傳授遊艇駕駛的教程，於是在網路上自學遊艇駕駛技術，想著以後能駕駛遊艇去看日出。5月10日深夜，沈浪翻牆進入秦皇島碼頭後，看到有輛白色遊艇上正好有鑰匙沒有拔，於是他將固定遊艇的纜繩一一剪斷，憑藉「網路學習」的技巧將遊艇倒出港口。

沈浪駕駛該遊艇迅速駛離碼頭，並往橫沙島方向去看日出，最終因操作不當，船隻擱淺在橫沙島，他棄船而逃。

目前，沈浪因涉嫌盜竊罪被依法刑事拘留，被盜遊艇已發還遊艇俱樂部，案件仍在進一步調查中。

另據齊魯晚報報導，這事兒可把看熱鬧的網友震驚到了，「為了看日出？現在連太陽都看不到了。」「看日出非得坐遊艇嗎？這下好了管吃管住還送副銀手鐲。」「這位仁兄不僅網上自學了開船，還自學了開鎖。」