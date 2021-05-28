河南老虎咬死飼養員 家屬：我們沒人脈 只能了事算了

停業的丹江孔雀谷。（取材自極目新聞）

河南南陽淅川縣日前發生兩隻老虎逃出籠舍，並將飼養員咬傷致死事件，兩隻老虎隨即被擊斃。當地林業局調查稱，老虎是安徽宿州市某馬戲團所有，由丹江孔雀谷租賃展演。宿州市林草局人員表示，老虎屬於國家一級保護動物，關於租賃展演的事正在調查中。丹江孔雀谷目前已停業，景區介紹也已經拆除。

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極目新聞報導，遇難飼養員是家裡的老大，家中共 有三兄弟。其弟表示「5月25日上午11點40分左右，我記得很清楚這個時間。電話那頭說我的大哥出事了，送去醫院時，大哥人就不行了。我們兄弟三個，大哥今年才59歲，沒想到遇此意外。」「大哥之前做過多年的飼養員，在丹江孔雀谷幹了1年，大哥平常也非常謹慎小心，是個愛操心的人。」

飼養員的靈堂。（取材自極目新聞）

關於賠償問題，飼養員家屬無奈的表示，「孔雀谷給我們的賠償方案談不上滿意，大哥走了三天了，總不能長期這樣放著。加上親戚們也要回去做農活，我們也沒有多少人脈，只能了事算了。」

律師表示，根據《城市動物園 管理規定》規定，孔雀谷作為管理機構，應該完善各種安全管理制度，保障飼養員的人身安全。孔雀谷違規從馬戲團租賃老虎進行營利活動，根據《野生動物保護法》規定，孔雀谷將可能面臨沒收野生動物和違法所得，並處野生動物價值2倍以上10倍以下的罰款等行政處罰。如果涉嫌刑事犯罪的，孔雀谷及其主要責任人員將會面臨被追究刑事責任。至於飼養員在孔雀谷中被老虎咬傷致死，「這符合工傷認定條件，家屬可以向相關單位申請工傷賠償。」