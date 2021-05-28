飛機滑行中…粉絲闖頭等艙追星 乘客喊全抓起來

後艙粉絲為追星，不聽機組人員勸阻向前衝。（視頻截圖）

近日，一段「「粉絲在未停穩的飛機上闖頭等艙追星」的視頻引發熱議。視頻中，有一些乘客站在過道上舉著手機 拍攝，機組人員再三勸阻，請她們回座位坐好，但無人配合，甚至有乘客回懟「要不要賭一千塊錢看會不會摔傷」，機上其他乘客看不下去了，現場高呼全都抓起來。

中國 國航對此事回應，事發時，乘務組按照規定盡力對部分乘客進行了勸阻和安撫。

綜合媒體報導，這班中國國航杭州飛往北京 的航班上，因飛機前艙有男團成員，在落地滑行階段，後艙粉絲就不聽機組勸阻，一窩蜂離開座位向前衝。網傳視頻顯示，多名乘客站在機艙過道中，舉著手機拍攝。有機組人員勸阻，表示飛機還沒有停穩，提醒乘客回座位坐好，並稱，「真的會摔傷的！」但無人理會。

來源：YouTube

廣播勸說無效，機組乘務人員只能起身一個一個往回勸阻：「一會兒真的可能會摔傷的，請你們坐好。」但擠在過道的粉絲置若罔聞；擋在前面的機組人員甚至無奈放話：「如果你們現在不配合我們，等下我一個都不會讓你們到前面去。」但粉絲們依然擁擠在過道上，不動彈。

在機組人員勸阻時，還有粉絲回懟：「要不要賭一千塊錢，摔不摔？」直到最後，這群粉絲也沒有回到原位坐好。

有網民批評：「追星真的追得不管不顧了。」「追星可以，注意公共場合的安全啊。」還有網民表示：「這算不算危害公共安全？」有網民建議：「不聽機組安排擾亂秩序的直接上黑名單吧。」

對此，中新社@國是直通車表示，近期一些「粉絲」頻繁逾越底線的追星行為已然引發輿論「公憤」，相關部門是時候出手管管了。對於擾亂公共安全、突破法律底線的「無腦」追星行為，應依法從嚴處罰，該警告的警告，該拘留的拘留。