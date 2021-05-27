弔袁隆平發生「撞花」 花店訂單過載1束多賣

一樣的花，上面放的是不同人的弔唁卡片。（取材自中國新聞周刊）

中國 農學家袁隆平 遺體送別儀式，24日在湖南省長沙市明陽山殯儀館銘德廳舉行，不過卻發「撞花」事件；多家花店近日被曝同一束花上掛不同悼念卡片欺騙網友，引發熱議，有商家回應稱是「訂單過載」，並表示將「重新配送」。據了解，當地市場監管部門已介入核查此事。

綜合媒體報導，家住北京 朝陽的潘女，5月23日晚從外賣平台上在長沙當地花店購買了一束鮮花，並要求商家附上卡片，送至長沙明陽山殯儀館袁隆平先生的追悼會。

第二天醒來，潘女士發現，鮮花已顯示送達，但商家向其展示的鮮花照片，卡片上卻並非自己撰寫的悼念詞。而有其他客戶還收到和她相同的鮮花照。潘女士說：「賣家給了我一個電話讓我問騎手，是不是送到了，但我打過去，騎手說根本就沒有接這個單。」

買家發在群裡的聊天截圖。（取材自澎湃新聞）

等到潘女士加入了店舖的顧客群，這才發現，和自己有相同遭遇的顧客至少有數十人。潘女表示，「我們就開始對比，發現賣家將同一束花拍了三次，發給我們三個不同的人。」更氣憤的是，賣家提供的照片都攝於花店內，始終無法提供殯儀館現場的鮮花圖。對此，商家回覆「沒有時間一一拍圖，只能拍個全景」。

福建的陳姓網友25日發文稱，24日當天，從另一名買家那裡看到了自己購買的花束照片，上面掛著自己寫的卡片，可在另一張照片上，同一束花卻掛著另一名買家的卡片，「這讓我非常生氣，我不知道是不是商家只送了一束花，用掛不同卡片的方式欺騙了無法到現場的買家。」

在某商家的宣傳照中，有一束鮮花上掛著「袁爺爺，一路走好」的卡片，與賣家發給孟萌照片中的花束在花葉形狀、鮮花位置等方面確實極為相似，唯一區別是花束上掛著不同的卡片。（取材自北京青年報） 在某商家的宣傳照中，有一束鮮花上掛著「袁爺爺，一路走好」的卡片，與賣家發給孟萌照片中的花束在花葉形狀、鮮花位置等方面確實極為相似，唯一區別是花束上掛著不同的卡片。（取材自北京青年報）

陳姓網友表示，商家會應稱是配送員為圖方便引發誤會，將重新配送所有訂單。但部分買家對商家產生懷疑後，商家一度解散了客戶群。

針對有買家提出的多張訂製卡片出現在一束鮮花上的情況，商家稱照片中的鮮花確實是同一束花，「事發當天我們用麵包車把買家的花送到殯儀館，隨後很多人問我們要現場獻花的圖，配送員為圖方便，用同一束花換了不同的卡片反饋給買家，造成了誤會，但當天我們確實把大家訂的花都送到了殯儀館。」

對此，市場監管部門已介入處理此事。