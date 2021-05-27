凳子、高跟鞋、鐵鍋從天降…浙女酒醉 砸123物品下15樓

有居民拍到事發的情況，大量物品被人從大樓的一戶中扔出來。（視頻截圖）

浙江嘉興一名女子酒後與男友爭吵，竟失控從15樓把123件物品扔到街上，所幸沒有砸到人。事後女子被以涉嫌高空拋物罪遭警方採取刑事強制措施

綜合媒體報導，當天傍晚5時左右，肇事者桂姓女子喝了點酒，與男友吵起來了，她一激動，就把眼睛範圍內被抓到的東西都扔出了窗外。凳子、顯示器、高跟鞋、衣服、褲子、被單、毛絨玩具…大大小小123件物品就這樣被摔到樓下，發出「砰、砰、砰」連續的悶響，把樓下路過的居民嚇了一跳。

浙江嘉興一名女子因酒後與男友爭吵，從15樓的家中接連往樓下扔了123件物品洩憤。（取材自微信）

兩位剛剛晨練回來的老太太，還有巡邏的保安被嚇了一大跳，保安說，一口鐵鍋當時距離他不到3米，砸到地上的時候還在打轉。有民眾說，「我走出店門透個氣，就聽到『砰』連續好幾聲……」。

桂女就這樣拋落物品整整半個小時，樓下地上一片凌亂，幸虧行人躲得及時，沒被砸到。

浙江嘉興一名女子因酒後與男友爭吵，從15樓的家中接連往樓下扔了123件物品洩憤。（取材自微信）

警方趕到現場，看到一樓地上及二樓露台到處散落著家用物品。民警走訪排查，推斷出高空拋物的位置應在小區1幢15樓，終於找到了肇事者桂女。此時的桂女還在醉酒狀態，送到醫院醒酒後，被民警依法傳喚到派出所。

經民警現場清點，被拋物品的數量足足有123件之多。桂女跟民警說，自己不知道高空拋物是違法的，都說是因為發脾氣控制不住自己。

但高空拋物不管有沒有砸到人，只要查明行為具有較大危害性，都要承擔刑責。目前，桂女因涉嫌高空拋物罪被港區公安 機關依法採取刑事強制措施，案件在進一步審理中。