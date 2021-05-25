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馬拉松慘劇／咬舌保持清醒：不能睡…一定要見到家人

中國新聞組／北京25日電
重慶選手王金民王金明靠著爬行、不停的咬舌頭、咬嘴唇撐到獲救。（取材自中新網）
重慶選手王金民王金明靠著爬行、不停的咬舌頭、咬嘴唇撐到獲救。（取材自中新網）

甘肅省白銀市馬拉松慘據倖存王金明躺在病床上，雙膝幾近磨爛，手掌上也布滿了密密麻麻的傷口。「太可怕了，每次說都得流淚」，靠著咬舌保持清醒、逃過一劫的王金明面對不斷來訪的記者，重複敘述著那段噩夢般的經歷。

來源：YouTube

中國新聞周刊報導，王金明是第一次參加越野跑，此前他所參加的馬拉松比賽都是「路跑」。在網站上看到此次活動，遠在重慶的王金明抱著跑跑看的心態報了名。

臨賽前一天，主辦方開了一個技術分析會，所有參加的選手都得參加。黃河石林百公里越野賽的賽道，具有一定難度，海拔整體在2000米左右，很大一部分賽道處於無人區，20小時的「關門」時間也有一定的難度。劫後餘生的王金明說，這樣的越野跑對新手來說確實是有門檻的。

王金明回憶，比賽剛開始時，天氣並沒有什麼異常。他帶了保溫毯、GPS、口哨，還有衝鋒衣。當他跑到CP2至CP3路段時，天氣驟變，狂風、凍雨還有冰雹一起襲來，氣溫驟降至只有幾度左右。王金明感到手腳逐漸冰涼，意識逐漸模糊。

王金明想打開攜帶的保溫毯，由於四肢冰涼，花了整整20多分鐘才打開，然而一股狂風將他的保溫毯颳走了。此時，王金明處於CP2至CP3中間位置，那裡屬於無人區，山形陡峭，地形複雜。進退兩難，又缺乏必要的補給。在一個風口處，王金明遇到了五、六位參賽者，彼此的身體情況都差不多。王金明感到自己的手腳慢慢失去知覺，他只能爬行。

王金明靠著爬行讓自己熱起來，同時不停的咬舌頭、咬嘴唇來讓自己保持清醒，「我告訴自己不能睡覺，一睡就睡過去了」、「一定要見到我的家人」。王金明提醒其他的參賽者動起來，「但大家都已經有心無力了」。

馬拉松 中國 甘肅

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