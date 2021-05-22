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史上最強報案人…蘇女被詐22萬 美人計逮騙子

中國新聞組／北京22日電
王女士將騙子從東南亞騙回國內，引到警察面前，由警方抓獲。警方稱王女士是他們從警以來見過最厲害的報警人。（取材自生活報）
王女士將騙子從東南亞騙回國內，引到警察面前，由警方抓獲。警方稱王女士是他們從警以來見過最厲害的報警人。（取材自生活報）

電信網路詐騙花樣百出，不少人損失慘重。江蘇常熟的王女去年遭騙22萬元（人民幣，下同，約3.4萬美元），為了抓到歹徒，她竟然繼續跟騙子聊天，讓對方愛上了自己，設計讓歹徒回到中國被捕，連警察都感嘆，這真是他見過「最厲害的報案人」。

生活報報導，去年9月，王女在網上被一名陌生男子加了微信好友，後來不慎陷入一場投資騙局，被對方推薦的投資平台騙了22萬多元。王女向警方報案，但因為線索有限，進展不大。

王女士加了一名男子微信，被對方以投資的名義網絡詐騙了22萬。（取材自生活報）
王女士加了一名男子微信，被對方以投資的名義網絡詐騙了22萬。（取材自生活報）

王女內心頗有不甘，決定試一試，看看自己能不能把錢要回來。她很沉得住氣，回家後裝得毫不知情，和那個騙子在網上繼續聊天。起初騙子不怎麼搭理她，她只好不斷地和對方套近乎，各種軟磨硬泡，假裝欣賞他還談起了「戀愛」，終於取得了對方的信任。

王女就這樣跟對方聊了近八個月，今年5月，王女來到派出所，稱上次騙過她的那個男子要來常熟找她了。民警頗為吃驚，見到王女出示的證據後，立即前往高鐵站實施抓捕。

吳某被警方抓獲。（取材自生活報）
吳某被警方抓獲。（取材自生活報）

當騙子按照約定從高鐵站出來，準備給王女一個甜蜜的擁抱時，沒想到迎接自己的是警察，頓時傻掉，只好束手就擒。

原來，騙子吳某跟同夥都在東南亞犯案，去年9月對王女詐騙22萬元得手後，由於在微信上看到王女長得漂亮，沒捨得將其刪除。加上後來王女發起的言語攻勢，讓年輕的吳某逐漸動了真情，便用自己的私人微信跟王女談起了戀愛，並千里迢迢地從境外回到了國內，要信誓旦旦找王女奔現，哪裡想到會是這種結果。

網友吐槽，「這『屠夫』騙了美貌的王女20多萬，還想著再來個人財兩得，只能說他想得太美了」。

王女士引導警方抓騙子。（取材自生活報）
王女士引導警方抓騙子。（取材自生活報）
吳某被警方抓獲。（取材自生活報）
吳某被警方抓獲。（取材自生活報）

微信 警察 投資

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