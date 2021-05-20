6個月大被拐…四川小夥 30年後千里認親

武懷勇和文玉珍在鎮上迎接兒子回家。（取材自紅星新聞）

30年前，四川一位男子武洪僅六個月大時，被人撬門從家中臥室偷走。30年間，他的父母武懷勇、文玉珍踏上了漫長的尋子之路。沒有想到，在今年母親節 前一天，文玉珍終於又見到了兒子。

成都商報報導，文玉珍回憶，兒子被偷那個晚上，家裡白天請人幫忙插秧苗，晚上一群人吃飯，說到某個電視節目很好看，就一起去村裡一戶買了電視的鄰居家看電視，留下還是嬰兒的武洪在樓上臥室熟睡。一個小時後，文玉珍回家看到門鎖被人撬開，推門進屋，发現武洪不見了。

他們懷疑二姐夫楊某是拐走孩子的主謀，不過楊某矢口否認。

30年裡，武懷勇去過山西、河南的煤礦，一邊打工一邊打探孩子的消息。文玉珍則京神受到打擊，她時常自責地用頭撞墻，有時夜裡還仿佛聽到兒子在哭。

而武洪當年被人偷走後，輾轉來到距家1000公里外的河南省淇縣境內，在一戶康姓人家長大。武洪說，養父母經濟條件不錯，對自己很好。十一、二歲時，他偶然知道自己是被拐賣的孩子，但擔心養母傷心，並沒去追問養母，而是想著長大後一定要尋找自己的親生父母。

武洪將自己的狀況告訴警察 ，透過全國公安 機關查找被拐/失蹤兒童信息系統，經DNA親緣關係比對，確認他與武懷勇、文玉珍有生物學遺傳關係。

到了認親這天，文玉珍製作了錦旗，要好好感謝河南淇縣和老家儀隴縣兩地的民警。武洪在四川待了一周，每天被親生父母帶著去見親戚，隆重地介紹，「他就是武家30年前被人偷走的那個男孩」。

母親節那天晚上，武洪扶母親坐下，然後跪在地上，將一束鮮花送給母親，祝她母親節快樂，母子相擁而泣。

武懷勇說，因為兒子當年被偷，妻子精神變得異常，這些年為了尋子，家中還欠下十多萬元債務，他們希望能追究當年拐賣兒子的人販子的相關責任。