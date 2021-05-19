直播業多夯？主播帳號1.3億個 月收入可達5000元

中國直播行業發展報告，24至30歲年齡段的主播最多。（中新網）

2021中國 網絡表演（直播與短視頻）行業年度峰會，18日在上海召開。峰會期間發布2020年直播行業發展報告，顯示24到30歲年齡段的直播主最多，大部分直播主月收入為3000到5000元人民幣（約466到778美元）。

澎湃新聞、中新網報導，報告顯示，截至2020年末，中國直播業主播累計在23家平台上有超過1.3億個帳號，其中24到30歲占了約40%，是最大宗；此外，日均新增主播4.3萬人。用戶方面，去年達到6.17億人的規模，占中國網民整體的62.4%。

報告還提到，目前直播行業存在一系列問題，包括「內容同質化嚴重」、「從業者缺乏培訓與長線規畫」、「直播對傳統產業的助推作用尚未充分開發」等。中國演出行業協會網絡表演（直播）分會秘書長瞿濤說：「網絡直播平台的內容同質化也加劇了平台間的競爭，部分直播內容為了博眼球，不斷降低內容下限，產生低俗化的問題。」

行業報告指出，只有通過新技術、新形式、新渠道和新思路，通過打造專業化內容，提高其輸出的文化品質，才能打破直播內容同質化的僵局。