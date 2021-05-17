9歲童好動又夢遊 原來是爸媽害他鉛中毒

9歲男孩帥帥出現記憶力減退和夢遊等症狀，就醫後發現竟是慢性鉛中毒。（視頻截圖）

9歲小男孩帥帥最近幾年患上了一種怪病，不但常常感冒，還變的偏食多動，注意力不集中，去年更出現了記憶力減退和夢遊等症狀。醫師檢查發現，帥帥原來是慢性鉛中毒。

光明網報導，帥帥的血鉛濃度是56微克每升，有些偏高，醫師給他開了些排鉛藥。沒想到一個月後復查，血鉛濃度不但沒有下降，反而增長了近5倍。醫師因而懷疑，帥帥應是一直處在易產生鉛中毒的環境中。經過調查，發現帥帥的父母從事廣告牌加工的工作，經常接觸油漆。

醫師建議帥帥暫時脫離現有環境，同時給予藥物治療。一個月後，帥帥的血鉛降到了150多；五個月更降到了87.5，顯示帥帥已經脫離鉛中毒，達到相對安全水平。帥帥注意力不集中的症狀也獲得了改善。

醫師表示，相對於成人，孩子對鉛更容易吸收。鉛中毒對身體，尤其對神經系統的損害是不可逆的，像傳統方式製做爆米花、松花蛋，一些不合格化妝品、染髮劑，還有外老式住宅的自來水管、牆壁塗料都可能含有鉛。

醫師表示，由於兒童呼吸道粘膜特別柔，所以兒童對於鉛的吸收率是成人的1.6到2.7倍。鉛塵一般集中在離地面1米高左右的位置上，剛好是兒童的呼吸帶，孩子的手口動作又比較多，很自然就把鉛攝入體內了。對於兒童鉛中毒，預防的意義大於治療。首先要勤洗手，洗一次手，可以洗掉手上95%的鉛塵。第二要勤剪指甲，因為鉛可以藏在指甲裡面。