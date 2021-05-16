重慶男走失39年 家人「刷抖音」意外尋回

張少波在家人和村民的迎接下回家。（取材自上游新聞）

親人走失39年，近日竟靠著抖音 意外團圓。重慶萬州區白羊鎮石龍村一戶牟姓農家，在重慶萬州和河北邯鄲兩地警方的協助下，終於讓走失39年的么兒牟雲峰回到故鄉。

張少波與家人團聚，痛哭失聲。（取材自上游新聞）

重慶晨報報導，現年44歲的牟雲峰13日終於回到重慶和年邁的父母重逢，牟雲峰見到父母和家人喜極而泣，大喊「爸、媽，我回來了！」。

1982年，當時僅5歲的牟雲峰和父親牟靜明去河南拜訪親戚，不料他一到河南南陽火車站，就和父親走失。

由於礙於當時家庭貧困，牟家沒有多餘金錢支撐尋親，也只能將所有思念深埋心底。多年來，牟雲峰的姊姊也聯繫過「寶貝回家」、「等著我」等尋親平台，依舊沒能找到弟弟。

據報導，直到今年4月6日，牟雲峰的表妹向萬州區公安 局刑警支隊提供信息，稱牟雲峰的五姐在刷抖音時發現一個人與其父年輕時頗像，希望幫助查實。

兩位老人把心心念念的小兒子張少波拉入懷中，三人在村民的鞭炮聲中埋頭相擁，喜極而泣。（取材自上游新聞）

經警方調查，該男子姓柳，家住南陽，自稱也是走失兒童，在獲悉牟家的強烈尋親願望後，他毅然來到萬州，並在公安局刑警支隊採集血樣，與之前採集的牟靜明夫妻的血樣進行DNA 比對。可惜檢驗報告出爐後，柳男並非失蹤的牟雲峰。

沒想到，數日後警方告訴牟家一個好消息，經邯鄲和萬州兩地警方進行DNA比對，發現一名男子「張少波」，就是牟靜明尋找39年的兒子牟雲峰。牟家人奔走相告，隨後牟雲峰與親人互通電話、視頻，商定歸鄉行程。

牟雲峰激動地說，「感謝大家給了我這麼隆重的回鄉儀式，感謝兩地警方的傾情相助，讓我在親生父母有生之年還能找到回家路，圓了我今生最難圓的夢。」