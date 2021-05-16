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江蘇90後夫妻 「賭氣」離婚不想養娃 法官：不准離

中國新聞組／北京16日電
妻子劉女士要求離婚，丈夫趙先生也同意，但雙方都不願意撫養女兒。法院一審判決不准兩人離婚。（取材自荔枝新聞）
妻子劉女士要求離婚，丈夫趙先生也同意，但雙方都不願意撫養女兒。法院一審判決不准兩人離婚。（取材自荔枝新聞）

江蘇鎮江一對90後夫妻訴請離婚，卻都不願意撫養女兒，法院一審判決不許離婚。案件曝光後在網路上引發熱議，目前一審判決已生效，夫妻雙方在妥善處理女兒的撫養事宜。

北晚新視覺網報導，據了解，該案當事人為江蘇鎮江的一對90後夫妻。兩人2016年登記結婚，並於同年生下女兒。近年來，夫妻感情不合，因生活瑣事經常爭吵並自2020年4月開始分居。

雙方矛盾越來越大，妻子劉女士起訴至鎮江揚中市人民法院要求離婚。對此，丈夫趙先生明確表示同意離婚。雙方在夫妻共同財產和共同債務方面也沒有太大爭議，但令人意外的是，二人都不願意撫養身體健健康康的女兒。

劉女士稱，自己收入不高，母親身體也不好，沒有能力撫養女兒；趙先生則表示，自己經常出差，父母年齡又較大，而且孩子畢竟是女孩，跟著媽媽更有利於成長。

據報導，法官助理王雙磊表示，夫妻雙方表示不要孩子其實是「賭氣」，女方經濟確實有困難，因此提出給男方撫養；男方看到女方的態度後，也表示不養女兒。

對此，法官組織多次調解未成功。揚中法院審理認為，夫妻雙方感情已經破裂，雖均同意離婚，但孩子尚且年幼，鑒於二人未能妥善解決孩子的撫育問題，法院一審判決不準予離婚。

對於法院這一判決，有網民叫好，也有網民評論認為，如果夫妻雙方都不願意撫養孩子，即使不判離婚，將孩子硬塞在他們手中，對孩子也並沒有好處，應剝奪夫妻二人的撫養權、監護權，將孩子交給福利院或為孩子尋找有願意收留的家庭，這樣更利於孩子的成長。

但王雙磊表示，只有在父母嚴重侵犯未成年子女的合法權益等情況下才會被剝奪監護權。本案中，夫妻雙方都盡到了對孩子的撫養義務，「小女孩現在生活得好好的，沒有受到虐待。」

據了解，本案目前已過上訴期，原告沒有提起上訴。

趙先生和劉女士近年已分居。（取材自荔枝新聞）
趙先生和劉女士近年已分居。（取材自荔枝新聞）

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