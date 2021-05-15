龍捲風襲擊武漢、江蘇 12死429傷

江蘇龍捲風現場。（視頻截圖）

湖北省武漢 市蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區14日突發9級龍捲風 ，造成部分房屋受損，大量樹木折斷，因災不幸8人死亡，280人受傷；此外，江蘇蘇州盛澤鎮同遭龍捲風襲擊，造成4死149傷。

綜合媒體報導，5月14日20點39分，蔡甸區奓山片區、武漢經開區軍山片區突發9級龍捲風，風速23.9米/秒，部分村灣房屋受損，大量樹木折斷，部分工棚倒塌。據統計，截至15日4時30分，因災不幸死亡8人，受傷218人；倒塌民房27戶85間，損壞民房130戶400間、塔吊2座、臨時工棚8000平方米。

此外，5月14日19時前後，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮部分地區突遭龍捲風襲擊，從網傳片段所見，龍捲風的規模肉眼清晰可見，樹枝、樹葉等被吹至漫天飛舞，隨後更見到引發停電。當地傳媒指，龍捲風的強度應該達EF級數2級或更高，即屬於「可觀的損害程度」。

武漢龍捲風災後。（取材自人民日報）

有網民就稱龍捲風吹襲導致當地「傷亡慘重」，「那邊很多工廠，嚴重的幾乎被夷為平地了，很多工人被砸傷，傷亡挺慘重的」。

截至15日5時，經統計，災害共造成4人死亡（其中1人當場死亡，2人危重經救治無效死亡，1人失踪被發現後送醫救治無效死亡）、19人輕傷（在醫院觀察治療，均無生命危險）、130人輕微傷（經醫院處理後返回家中）；受損農戶84戶，受損面積1500平方米；受損企業17戶，受損面積13000平方米。蘇州其他地區未發生災情。