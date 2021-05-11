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曾籲武漢醫護逃命 蘇州「恨國女」改名返中

中國新聞組／北京11日電
許可馨被爆改名為「許立娜」，並已回到中國生活。（取材自微博）
許可馨被爆改名為「許立娜」，並已回到中國生活。（取材自微博）

在2020年新冠疫情初期發表「恨國言論」的江蘇留美學生許可馨，被網友爆料，已改名「許立娜」，回到中國生活。而且外傳許可馨不是一個普通留學生，她的父母及近親家族在蘇州當地非常有權有勢。

來源：YouTube

多維新聞報導，新冠肺炎爆發後，許可馨於2020年1月24日發了一條微博，號召武漢一線醫護人員逃命。同年2月7日，被稱為中國「疫情吹哨人」的李文亮在搶救的時候，她又在微博爆粗口，立即引發熱議。

不僅如此，許可馨此前還發表過自稱「恨國黨」，支持港獨等言論。她還自稱，能夠走到今天，靠得就是父母還有蘇州這個平台。

不過，據嗶哩嗶哩帳號「留學生日報」報導，許可馨目前已經改名為「許立娜」，改名的主要目的主要是為了換個身份，撇清自己，好回到中國生活。

據爆料，24歲的許可馨，中國藥科大學2019屆本科畢業生，目前在匹茲堡大學讀研究生。爆料稱，其父親是蘇州行政辦公中心主任許振華，母親是蘇州衛生職業技術學院副院長吳麗榮，大伯是食藥品副局長許振龍，三叔是菸草局副局長許振飛。

許可馨在微博上的爭議言論。（取材自微博）
許可馨在微博上的爭議言論。（取材自微博）

隨著事情發酵，中國藥科大學於2020年3月29日發文回應稱，許可馨發表有關疫情的不當言論，嚴重傷害了廣大同胞的感情，造成了極為惡劣的影響。學校對此事高度重視，立即展開核查。

同日，許可馨在自己微博上，發表了一篇愛國論，為自己的言論進行道歉。

2020年3月31日，蘇州市紀委監委通過其官方微博「廉石聲音」針對許可馨事件進行了回應稱，「近日，微博帳戶『許可馨Nova-』發布不當言論引發網絡熱議，蘇州市紀委監委對此高度關注。如有確實線索涉及到蘇州市黨員幹部、公職人員存在違紀違法問題的，我們將依規依紀依法進行處理。感謝廣大網友對蘇州紀檢監察工作的關注關心和積極參與。」

令人關注的是，蘇州市紀委監委自發文回應此事後，至今都沒有通報後續的調查結果。

許可馨的微博引發爭議。（取材自微博）
許可馨的微博引發爭議。（取材自微博）

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