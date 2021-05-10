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杭州野生動物世界回籠豹 疑「斷掌」上熱搜

中國新聞組／北京10日電
尋獲的金錢豹。( 視頻截圖﹚
尋獲的金錢豹。( 視頻截圖﹚

杭州野生動物世界「3隻金錢豹外逃事件」引發「瞞豹」爭議，目前已抓回兩隻。但最初的目擊者表示，他看到的豹子有七、八十斤的重量，應是成年豹，和動物園宣稱的小豹子對不上號，懷疑另有脫逃的豹子。此外，被尋回的第二隻豹後掌疑斷裂缺失上了熱搜，網民懷疑是被搜捕的烈性犬咬傷，但當地宣傳部澄清沒這回事。

影音來源：YouTube

杭州富陽區銀湖街道7日晚有群眾報警稱，當地受降四聯村金苑山莊附近發現疑似金錢豹。相關部門隨後公告，杭州野生動物世界3隻未成年金錢豹外逃，並抓回來兩隻。目前數千人在搜索第3隻，杭州市委書記也前往現場坐鎮。

上觀新聞報導，西湖區59歲老茶農祝財豐是第一個目擊豹子出沒的人，他拍的豹子照片被轉發到微信群後在網絡上傳開，動物園才承認有3隻豹子出逃了。但看到千人大搜捕豹子的行動，他說，他不確定自己看到的那隻豹子就是現在還沒找到的第3隻。

「我看到了已經找回來的兩隻未成年豹子的照片，也就是二、三十斤重，可我看到的豹子有七、八十斤(1斤為500公克)的重量，應該是一隻成年豹子了。如果動物園逃出來的第3隻豹子也是這樣的小豹子，就和我看到的豹子對不上號了。」祝財豐說，他看到過3次這隻豹子，第一次和第二次在2日，前後只相差半個小時，第三次在3日，「我確定3次看到的是同一隻豹子」。

祝財豐說，村子裡有人說在半年前就見到過豹子，如果這種說法正確，那就說明他遇到的這隻豹子的確不是動物園外逃的那幾隻豹子。「我現在最大的願望就是我遇到的豹子就是動物園丟失的最後那隻豹子，這樣起碼說明這一帶應該沒有第4隻豹子在活動，也證明了我不是在誇大其詞。」

影音來源：YouTube

尋獲的金錢豹被拍到疑因斷掌哭泣。﹙取材自微博﹚
尋獲的金錢豹被拍到疑因斷掌哭泣。﹙取材自微博﹚

另昨天傳出被抓回的第二隻豹子的後掌疑斷裂缺失，傷口有明顯血跡且未被包紮，相關話題登上熱搜。封面新聞報導，杭州富陽宣傳部工作人員回應稱，不存在腳斷的情況，具體以官方公告為準。

報導說，有網民從媒體拍攝的探訪回籠金錢豹畫面顯示，第二隻被尋回的未成年金錢豹後掌疑似斷裂缺失。據獸醫介紹，這隻金錢豹餓了很久，體型比原先消瘦。

有網民稱，從傷口看「肯定是被咬的」，令人質疑是否是當時派出搜捕的烈性犬咬傷了豹子。金錢豹是一級保護動物，如果在搜捕過程中被咬傷，相關人員是否也應依法負責任。

第二隻被捕獲的小金錢豹疑似斷掌，網友再質疑是被搜救犬咬傷。 ﹙取材自微博﹚
第二隻被捕獲的小金錢豹疑似斷掌，網友再質疑是被搜救犬咬傷。 ﹙取材自微博﹚

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