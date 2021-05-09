四川南充市委黨校副教授 傳花2.5萬人民幣代寫代發論文

四川南充市委黨校一名副教授被指花2.5萬元委託一家商貿公司，在山東一家單位的期刊上代寫代發論文。（取材自楚天都市報）

日前網曝四川南充市委黨校一名副教授，花2.5萬人民幣(約3885美元)委託一家商貿公司，在山東一家單位的期刊上代寫代發論文，極目新聞報導，該副教授何某還具有多重身分，並曾獲評所在四川天普 律師事務所的「優秀黨員」榮譽稱號，並稱「何某法學理論功底深厚，曾發論文100多篇」，南充當地官方稱正在調查。

據報導，2018年3月6日，南充市官方網站上一篇《閬中市舉辦科級領導幹部法治專題講座》的報導中提到，何某的身分為「中共 南充市委黨校法學教研室主任、副教授、南充市普法講師團成員、南充市社科專家庫專家、閬中市黨政法律顧問團成員」。

報導指出，2017年第7期《法制與經濟》雜誌上，何某曾發文《司法改革進程中檢察幹警培訓學習機制的完善與創新》；2017年18期的《法制與社會》雜誌上，何某曾發文《重大行政決策程序法律規制實踐中的問題與對策》。

正觀新聞報導，網帖說，根據網友提供的合同顯示，乙方何某某委託甲方射洪縣某某商貿有限公司於2017年在《山東警察 學院學報》正刊期刊上發表法學類學術文章一篇。雙方約定甲方射洪縣某某商貿有限公司確保合同論文所發表的期刊為2014版北大中文核心期刊，合同總金額為2.5萬元。網帖還附上了部分合同條款照片。

報導稱，《山東警察學院學報》在2017年第5期刊發的論文中，確有一篇署名何某某的論文，作者單位為南充市委黨校。在南充市官網上2018年刊發的一則公示則表明，何某某在黨校工作，是法學副教授，同時還是四川某律師事務所律師。

南充市委宣傳部工作人員表示，有關部門已經註意到網傳的信息，目前正在進行核實。