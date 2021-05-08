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茅台招聘 男須4分半跑完1公里 限貴州省內大學畢業

中國新聞組／北京8日電
茅台招人竟要測長跑，公司回應稱，工作是體力勞動。(取材自AI財經社)
茅台招人竟要測長跑，公司回應稱，工作是體力勞動。(取材自AI財經社)

貴州茅台集團6日發布啟事，招聘335人，主要有製麴工、製酒工等。除要求是貴州省內大學畢業外，還有體能要求，其中男子1000米跑、女子800米跑，成績在4分30秒以內才合格。有網友表示，「酒廠工作不是重活，似乎沒有體測必要」，但也有網友認為體測很正常，而且上述要求根本不高。

紅星新聞報導，在招聘條件中，有兩條備受關注，包括畢業院校所在地屬貴州省；大學本科及以上學歷，2021屆畢業生且在2021年7月31日前取得畢業證和相應學位證。另外，將以筆試分數為應聘者排序，確定入圍體能測試人員。最受關注的是體能測試項目為男子1000米跑、女子800米跑，成績4分30秒以內判定為合格。

據報導，茅台旗下公司一名員工稱，「此次招聘為生產崗位，對體能要求比較高」。貴州茅台官網亦顯示，製麴工、製酒工對體能要求很高。在其刊登的一篇文章中指出，製麴工凌晨4時上班，「6堆糧食潤（在釀酒原料蒸煮前使其吸收水分）完將要翻拌50多次，投水100多桶，每桶水重達15公斤。一個輪次下來，幾乎每人手上都會起上一層厚厚的繭子」。

網易財經報導，茅台負責招聘的工作人員表示，本次招聘面向貴州省內高校，對體測有要求主要因為工作是體力勞動，只要能過體測過體檢就沒問題。

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