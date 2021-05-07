愛的「洗」禮 新郎綁吊車狂噴水柱 西裝炸裂成破布

河南一戶人家舉辦婚禮，新郎被五花大綁吊在車上，以高壓灑水車狂噴進行「愛的洗禮」，水柱強到連西裝及褲子都撕裂成破布。（視頻截圖）

「鬧洞房」是華人 傳統習俗，常有不少奇葩的鬧洞房形式。河南近日有一名新郎便被好友五花大綁在吊車上高高吊起，正面承受高壓灑水車的洗禮，被沖到西裝和褲子都被撕扯開來，畫面曝光吸引不少網友討論。

河南一戶人家舉辦婚禮，新郎被五花大綁吊在車上，以高壓灑水車狂噴進行「愛的洗禮」，水柱強到連西裝及褲子都撕裂成破布。（視頻截圖）

ETTODA綜合中國 媒體報導，河南一戶人家舉辦婚禮時，新郎的好友們為了增添喜氣熱鬧，特別雇了一台吊車及高壓灑水車，將新郎五花大綁地高高吊在車上，接著以高壓灑水車對著新郎一陣狂噴進行「愛的洗禮」，還有不少親友在旁以手機 笑鬧著錄下過程，連帶也引來許多民眾圍觀。

從影片中可見，被綁在高空的新郎傻眼地被高壓水柱噴灑全身，還不斷用手護住頭部，但可能因為高壓水柱力道過於強勁，新郎被噴到不斷在高空轉圈圈，到後來甚至連西裝及褲子都從背部及腿根處被撕裂，淪為片片破布掛在新郎身上，模樣萬分狼狽，引來周遭圍觀人群不斷哈哈大笑。

影片曝光後引起熱議，不少網友直言無法接受這種程度的「鬧洞房」，「惡俗婚鬧」、「高壓水槍這樣沖人也不怕鬧出人命」、「這是喜事喪辦？」、「結婚的意義到底是什麼呢？真是越看越不明白了」、「真是物以類聚」。

不過新郎則對此相當看得開，僅玩笑表示「還好吧，不過是不想體驗第二次的那種帶勁。」