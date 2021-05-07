我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

鳳凰衛視劉長樂女婿 傳涉百億借貸被刑拘

中國新聞組／北京7日電
有媒體披露，劉長樂女婿賀鑫涉非法吸金被刑拘。(取材自經濟學黑板報)
有媒體披露，劉長樂女婿賀鑫涉非法吸金被刑拘。(取材自經濟學黑板報)

海南海口市公安局5日通報稱，4月30日正式對鳳凰智信信息技術（海口）有限公司涉嫌「非法吸收公眾存款」立案偵查，目前公司法定代表人、實際控制人賀×已被刑事拘留。有媒體披露，賀×即為賀鑫，他是鳳凰衛視主席劉長樂的女婿。

經濟學黑板報報導，鳳凰智勝信息技術（海口）有限公司註冊資本為5億元人民幣(約7734萬美元)，是為鳳凰金融提供定期理財服務的主體公司，公司實際控制人名為賀鑫，同時還是鳳凰金融實際控制人。而賀鑫的另外一個身分，是鳳凰衛視投資（控股）有限公司（下稱「鳳凰衛視」）創辦人劉長樂的女婿。

海口市公安局通報稱，各省公安機關已開通專門渠道，請利益受損人就近向公安機關報案。界面新聞網引述投資人稱，日前鳳凰智信還曾發消息表示，正在加速審核退出申請。

另據香港明報報導，去年9月，鳳凰金融突然將平台上的網貸產品下架，此後該平台借款項目出現大規模逾期，回款進度幾乎處於停滯狀態，引發投資人聲討，與平台股權關聯的鳳凰衛視也因此陷入輿論漩渦中。有統計顯示，截至去年10月15日，平台借貸餘額為97.7億元，出借人數超過7萬人。鳳凰金融官網顯示，該平台的網貸服務由鳳凰智信提供。

鳳凰衛視上月底宣布易手，原為鳳凰衛視大股東的劉長樂幾近賣盡名下所有股權。

公安 投資 台股

上一則

港高院批准保釋 民主黨前主席胡志偉可出席父喪禮

下一則

先富？後富？上海灘這家大酒店 栽了兩個首富

延伸閱讀

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了
我們的期待

我們的期待
中資入主香港鳳凰衛視 劉長樂持股快賣光

中資入主香港鳳凰衛視 劉長樂持股快賣光
劉長樂幾乎出清鳳凰衛視持股 中資成為大股東

劉長樂幾乎出清鳳凰衛視持股 中資成為大股東

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
中國國家主席習近平。路透

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

2021-05-02 08:44
中國國家主席習近平致電印度總理莫迪，表達願合作抗疫。(路透資料照片)

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

2021-05-01 11:27
全球晶片供應持續短缺之際，美專家擔心大陸恐侵台並奪取台灣的半導體產業，圖為台積電總部大樓外觀。路透

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

2021-05-02 07:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世