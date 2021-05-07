鳳凰衛視劉長樂女婿 傳涉百億借貸被刑拘

有媒體披露，劉長樂女婿賀鑫涉非法吸金被刑拘。(取材自經濟學黑板報)

海南海口市公安 局5日通報稱，4月30日正式對鳳凰智信信息技術（海口）有限公司涉嫌「非法吸收公眾存款」立案偵查，目前公司法定代表人、實際控制人賀×已被刑事拘留。有媒體披露，賀×即為賀鑫，他是鳳凰衛視主席劉長樂的女婿。

經濟學黑板報報導，鳳凰智勝信息技術（海口）有限公司註冊資本為5億元人民幣(約7734萬美元)，是為鳳凰金融提供定期理財服務的主體公司，公司實際控制人名為賀鑫，同時還是鳳凰金融實際控制人。而賀鑫的另外一個身分，是鳳凰衛視投資 （控股）有限公司（下稱「鳳凰衛視」）創辦人劉長樂的女婿。

海口市公安局通報稱，各省公安機關已開通專門渠道，請利益受損人就近向公安機關報案。界面新聞網引述投資人稱，日前鳳凰智信還曾發消息表示，正在加速審核退出申請。

另據香港明報報導，去年9月，鳳凰金融突然將平台上的網貸產品下架，此後該平台借款項目出現大規模逾期，回款進度幾乎處於停滯狀態，引發投資人聲討，與平台股 權關聯的鳳凰衛視也因此陷入輿論漩渦中。有統計顯示，截至去年10月15日，平台借貸餘額為97.7億元，出借人數超過7萬人。鳳凰金融官網顯示，該平台的網貸服務由鳳凰智信提供。

鳳凰衛視上月底宣布易手，原為鳳凰衛視大股東的劉長樂幾近賣盡名下所有股權。