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江蘇女罪犯「掐點」懷孕逃坐牢 10年連生5娃

中國新聞組／上海7日電
王紅在接受檢察官問詢。(取材自現代快報)
王紅在接受檢察官問詢。(取材自現代快報)

「所長，我外出一個月，懷孕了再回來。」江蘇連雲港市東海縣一名正在接受社區矯正的女罪犯，日前失蹤前向該縣駝峰司法所所長發出的短信內容，之後她便關機失聯。該女子多次被法院判刑，但每次都因為在懷孕或哺乳而無法執行刑罰，並且每當監外執行期間臨近結束，該女子便「掐點」惡意懷孕，在十年時間裡生下五個孩子。

來源：YouTube

現代快報報導，2009年，罪犯王紅（化名）因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。在緩刑期間，王紅不知悔改，重操舊業幹起「老本行」，結果又因為多次入戶盜竊於2011年11月被法院撤銷了緩刑，數罪併罰判處有期徒刑九年六個月。

但王紅已經懷孕，根據刑法有關規定，對於懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，被判處刑罰後可以暫予監外執行。但這卻成了王紅惡意逃避刑罰的「救命稻草」，十年時間裡，王紅多次違法被判刑，但每次都因為其懷孕或者哺乳而未被收監執行刑罰，並且每當監外執行期間臨近結束，王紅便「掐點」惡意懷孕，共生下了五個孩子。一直到2021年3月，又一次期間臨近屆滿，一直未能成功懷孕的王紅試圖再次故伎重施，這就出現了開頭那荒唐的一幕。

發現王紅失蹤後，司法局立即將案情向東海縣檢察院通報，鑑於王紅此次的監外執行還剩不到一個月的時間，如果王紅已經懷孕，那她完全不需要突然失蹤，躲避矯正監管。於是檢察機關迅速對王紅開展抓捕工作，最後在連雲港市區某處將王紅抓獲，讓她沒有再次懷孕的機會。

4月7日，王紅被送押看守所，在送押前的談話中，王紅哭著對檢察官說：「我現在很後悔，不該去做違法犯罪的事情，也不該生這麼多孩子，對孩子太不負責了。」可惜這樣的悔恨來得太晚了，等待她的將是長達十多年的牢獄之災。

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