25年前被拐賣 河北女視頻尋親找到家人 父母沒了

李素燕找到家人，但父母已亡，她嘆「子欲養親不在」。（取材自封面新聞）

河北邯鄲女子李素燕自小被拐走，25年後她以楊妞妞名字發布尋親視頻想找親生父母。封面新聞報導，日前李素燕堂妹找到她，帶給她悲喜兩重天的消息：喜的是，她已找到在貴州的親生家庭，還和姊姊視頻連線一個多小時；悲的是，她的父母在其被拐後沒幾年，因為承受不了失去女兒的打擊，已經相繼去世。

據報導，採訪中李素燕聲音有些沙啞，是和姊姊視頻通話時哭啞的。她說：「我跟姊姊視頻通話了80分鐘，姊姊和我都是哭得一塌胡塗，妞妞是家裡對我的愛稱。」

尚待DNA 核實

報導稱，李素燕通過志願者幫忙核實，已經找到家人，目前在等DNA比對。

讓李素燕心痛的是：爸媽在她丟失後的五、六年裡已相繼去世了。爸爸因為很想我，整天喝酒，喝完酒後就跟媽媽吵架，還怪姊姊把我丟了。爸爸去世後第二年媽媽也去世了。」

報導稱，當天視頻時，雖然外婆和舅舅講的方言楊妞妞根本聽不懂，「但已經可以基本肯定這就是我的親人我的家。」

報導說，李素燕有著幸福的小家，還有了三個孩子。前段時間，女兒生病後，她特別能體會親生父母失去女兒的那種心情，更加思念父母。

李素燕表示，「姊姊說我小時候特別特別愛研究一些亂七八糟的東西，我那時候學會織毛衣了，那個人（人販子）問我想要什麼？我說想織毛衣的簽子，然後她就帶我去買，走了之後就再沒回去。」

找到原生家庭後，李素燕在朋友圈發了一句：「子欲養而親不在」，道出很多的心酸和難過。