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上課愛講話…9歲童被老師扯髮 頭皮頭骨分離

中國新聞組／北京6日電
苑女士稱，小圓（化名）在多次進行抽血治療後一度貧血，為此還輸了400多毫升的血。（取材自極目新聞）
苑女士稱，小圓（化名）在多次進行抽血治療後一度貧血，為此還輸了400多毫升的血。（取材自極目新聞）

河南平頂山市一名9歲男童小圓（化名）因為上課愛講話，被老師拖拽頭髮到講台罰站。事後孩子頭部腫脹，去醫院才查出竟然頭皮頭骨分離。住院22天經歷7次穿刺治療，小圓終於出院了，卻因為太恐懼而無法上學。施暴的老師目前已被警方刑事拘留。

9歲的小圓（化名）因上課時「講小話」被老師拖拽頭髮到講台罰站，家長稱小圓事後就醫...
9歲的小圓（化名）因上課時「講小話」被老師拖拽頭髮到講台罰站，家長稱小圓事後就醫查出頭皮頭骨分離。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，小圓今年上小學三年級，因為上課講話被老師揪著頭髮，從最後一排座位上，拖到了講台上罰站。家長心疼地說，「老師揪頭髮時他下意識後退了，老師以為他在反抗，就又使勁拽著頭髮，把我兒子拽上了講台」。

回家後，小圓不停地說頭疼、難受，晚上頭皮腫得像雞蛋那麼大，摸上去軟軟的。休息了兩天後，小圓頭部腫脹更嚴重了。到了醫院，小圓被診斷出頭皮和頭骨分離，共計住院22天，做了7次穿刺治療，總抽血量達到1000毫升以上。

苑女士提供的一段視頻中，一名醫師手持針管正為小圓做穿刺抽血，很快醫師手中的針管便...
苑女士提供的一段視頻中，一名醫師手持針管正為小圓做穿刺抽血，很快醫師手中的針管便抽滿了血，在家長懷中的小圓則不斷哭泣。（取材自極目新聞）

家長說，「小圓是家中獨子，從小到大，家人都十分寵愛他，孩子的學習成績在班上也一直是名列前茅的，此前孩子從未遇上過那樣的暴力事件」。

比起身體上的創傷，更讓家長擔心的，是孩子對於學校已產生了恐懼和牴觸的情緒。他們決定等孩子徹底康復後，再重讀三年級，「孩子的意願是想轉校，換個環境」。

9歲的小圓（化名）因上課時「講小話」被老師拖拽頭髮到講台罰站，家長稱小圓事後就醫...
9歲的小圓（化名）因上課時「講小話」被老師拖拽頭髮到講台罰站，家長稱小圓事後就醫查出頭皮頭骨分離。（取材自極目新聞）

事發後學校第一時間向家屬道歉，老師和學校領導也多次上門看望小圓，但傷情超出想像，家長無法原諒對方。校方和老師願意出50萬元（人民幣，約7.7萬美元），但要家長簽訂諒解書，不追究老師刑事責任；保證校方不受牽連；後續不再繼續申訴。

家長表示「無法接受」，希望涉事老師能夠得到應有的懲罰。目前，施暴老師已被警方刑事拘留。

苑女士稱，小圓（化名）在多次進行抽血治療後一度貧血，為此還輸了400多毫升的血。...
苑女士稱，小圓（化名）在多次進行抽血治療後一度貧血，為此還輸了400多毫升的血。（取材自極目新聞）

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