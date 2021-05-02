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江蘇南通颳14級風釀11死 飛機被吹到自轉一圈

中國新聞組／北京2日電

今年的五一小長假才剛開始，多地就遇上極端氣候襲擊成災。包括上海、江蘇、浙江、安徽等地陸續出現嚇人的狂風、閃電、冰雹，不僅大客機被吹得自轉一圈，大樹倒伏砸屋等意外更造成江蘇省南通市11人死亡102人受傷。氣象預報顯示，強風暴雨、冷空氣、沙塵暴統統「上線」，今年的五一假期不平靜。

據中國天氣網、山東商報等綜合各媒體報導，五一小長假開始前的4月30日晚上到1日凌晨，多地突然遭遇狂風、閃電、冰雹、暴雨等極端天氣。上海崇明西部的綠華鎮觀測到直徑最大11.0毫米的冰雹，網民們也紛紛在網上發布大大小小冰雹的帖子。上海多地有大樓窗戶、太陽能熱水器等被強風吹落砸到轎車。

大學生被強風吹落的鐵架砸傷。（視頻截圖）
大學生被強風吹落的鐵架砸傷。（視頻截圖）

被大風、冰雹襲擊的還有浙江、江蘇等地。江蘇連雲港、鹽城、淮安、揚州、泰州、南通、鎮江、常州的極大風達到八級以上，南通通州區三余鎮三友集團極大風達到颱風等級的14級。狂風造成大樹倒伏砸倒房屋、電線桿刮斷、漁船傾覆等事故，造成南通11人死亡102人受傷，醫院急診室湧進爆滿的傷患。

有網民爆料稱，南通興東國際機場有一架停泊的飛機被大風吹動自行調了個頭，機場工作人員稱是受大風強風天氣影響飛機發生移位。

另極目新聞報導，不少南通市民差點被強風吹落的店招給砸中；市民錢女士說，她的侄女從常州乘大巴返回如皋，在車站遇狂風來襲，侄女去追被強風吹跑的行李箱時被風颳到，摔了幾個跟頭，最後是一名約200多斤重的男士將她拉住，讓她抱在一棵樹上，才沒被強風吹跑，但眼鏡給摔壞了。

5月1日凌晨，浙江人的朋友圈也炸鍋了，很多人都被屋外的大風給嚇到了。「被大風驚醒了，怕怕。」「狂風暴雨加冰雹，在路上的車子全都開著雙閃，提著一顆心在開。」

健康時報報導，多地的極端天氣是受受東北冷渦影響而發生災害性大風天氣，江蘇省南通市地處沿海，這次受影響較大。

中國多地在五一假期首日遭遇極端天氣，上海等地下了冰雹。（取材自微博）
中國多地在五一假期首日遭遇極端天氣，上海等地下了冰雹。（取材自微博）

中國天氣網報導，五一假期除了狂風暴雨，還有冷空氣、沙塵暴也統統「上線」。冷空氣已經率先影響新疆，接著至4日自西向東往西北地區、華北、黃淮、江淮等地。受冷空氣、大風影響，新疆南疆盆地、內蒙古西部的部分地區還有沙塵暴。

強風吹落的鐵架砸向路邊停放的車輛。（視頻截圖）
強風吹落的鐵架砸向路邊停放的車輛。（視頻截圖）

暴雨 風暴 沙塵暴

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