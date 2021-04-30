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避查稅風暴？那英、沈騰等75藝人 註銷200公司

中國新聞組／北京30日電
那英、趙薇等藝人近日更巧合的註銷了名下部分公司，中國娛樂圈「稅」風暴似正擴大。（取材自浙江衛視）
那英、趙薇等藝人近日更巧合的註銷了名下部分公司，中國娛樂圈「稅」風暴似正擴大。（取材自浙江衛視）

繼女星范冰冰案後，女星鄭爽再被爆簽署「陰陽合約」逃漏稅遭官方調查。陸媒報導，就在相關部門表示要嚴查之際，有75位藝人「巧合」的註銷了名下相關公司200家，包括何炅、鄧超、唐嫣、文章、那英、趙本山、沈騰等明星，其中趙薇投資的三家公司股權被凍結。鄭爽事件恐使中國娛樂圈的稅務風暴再擴大蔓延。

山東商報報導，就在上海、北京先後對鄭爽涉及偷稅漏稅事件展開調查之際，多個明星近期註銷了工作室。根據企查查數據，75位一線藝人名下相關公司共有647家，已註銷200家。

其中，藝人名下關聯公司數量最多的是黃曉明，一共有43家；其次為章子怡29家，為女藝人中公司數量最多。此外，陳坤有25家，李晨有21家，黃磊有20家，何炅有19家，陳赫18家，靳東18家，鄭愷17家，華農16家，趙薇14家。

女星趙薇投資的三家公司股權則被凍結，執行法院均為北京市第二中級人民法院，被凍結股權數額分別為210萬（人民幣，下同）、50萬、12.6萬元，共272.6萬元，凍結期限至2024年4月。

界面新聞報導，這三家公司分別為，北京普林賽斯文化傳播有限責任公司成立於2002年11月，法定代表人魏啟穎，註冊資本人民幣300萬元，該公司最大股東為趙薇，持股70%。龍旭新（北京）商貿有限公司成立於2011年9月，法定代表人魏啟穎，註冊資本人民幣50萬元，該公司由趙薇全資持股。北京易聚創意科技有限公司成立於2014年11月，法定代表人楊建平，註冊資本人民幣126萬，趙薇持股10%。

不過，平台並沒有披露趙薇這三家公司的股權為何會被凍結。早前趙薇的「龍薇傳媒」以及「祥源文化」曾在股權轉讓過程中，因信息披露違法被調查並被處以行政處罰，隨後趙薇、祥源文化被多個相關方起訴索賠，趙薇也登上風口浪尖，當時的輿論聲音並不比現在的鄭爽小。

如今，女星鄭爽報爆出「陰陽合約」，近期多位明星工作室接連註銷，趙薇又突然傳來股權被凍結，中國演藝圈似已山雨欲來風滿樓，恐風暴再起。

那英、趙薇等藝人近日更巧合的註銷了名下部分公司，中國娛樂圈「稅」風暴似正擴大。（...
那英、趙薇等藝人近日更巧合的註銷了名下部分公司，中國娛樂圈「稅」風暴似正擴大。（取材自微博）

趙薇 北京 鄭爽

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