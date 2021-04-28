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「熟蛋孵出小雞」論文惹議 雜誌停刊 涉事校長道歉

中國新聞組／北京28日電
「寫真地理」遭停刊整頓。（取材自觀察者網）
「寫真地理」遭停刊整頓。（取材自觀察者網）

宣稱煮熟的雞蛋能返生、孵出小雞的河南鄭州春霖職業培訓學校校長郭平在歷經全網嘲諷、專家質疑、官媒痛批「騙子」之後，主動聯繫媒體，宣稱這篇論文並不是她親自完成，而是由朋友代筆，為她的草率向公眾道歉。吉林省新聞出版局對刊發論文的「寫真地理」雜誌做出停刊整頓處理。

來源：YouTube

引發廣泛爭議的論文是2020年6月「寫真地理」雜誌上一篇名為「熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）——孵化雛雞的實驗報告」的論文。論文提到，村民從郭太安養雞場提取新鮮雞蛋數枚，實驗將十枚生雞蛋分別編號並煮熟，隨後使用超心理意識能量的方法，開始雞蛋返生，20分鐘後雞蛋返生成功，並當場破殼一枚。

論文第一作者為郭平，是鄭州市春霖職業培訓學校校長。郭平26日表示，自己確實做了雞蛋返生的實驗，且實驗中返生的雞蛋已經孵出了小雞，已成功返生40多枚。

新聞披露立刻在網路輿論平台炸鍋，論文觀點被認為玄幻、反智及反科學。吉林省新聞出版局已對「寫真地理」雜誌做出停刊整頓處理，並成立專項工作組，並進駐雜誌出版單位。河南鄭州市人力資源和社會保障局也已對春霖職業培訓學校介入調查。

對此，郭平主動聯繫央視澄清，改口這篇發表於2020年6月的論文並不是由她自己親自完成，而是由朋友代筆。

郭平稱，她之前也發表過一些東西，「寫真地理」當時問她要不要發表，她本來不打算發表，但是對方表示收費不貴很便宜。她一想就六、七百塊錢，於是就發表了文章。

郭平表示，發表論文是她的個人行為，讓她沒有想到的是，這篇發表於去年的論文會掀起這麼大的風波。「不管真也好假也好，我這個事情已經給大家造成了（影響）」，她自稱不是專業人士，希望透過媒體向公眾道歉，取得大家的諒解，不想給社會再添這個亂。

雞蛋返生論文頁面。(取材自澎湃新聞)
雞蛋返生論文頁面。(取材自澎湃新聞)

雞蛋 YouTube

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