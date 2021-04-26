告特斯拉欺詐 天津二手車主一審勝訴：退一賠三

天津二手車主告特斯拉，一審勝訴。(取材自天津交通廣播/司法鑑定意見書)

天津的特斯拉 車主韓先生（化名）去年12月底收到法院一審判決書內容顯示：特斯拉公司構成欺詐，應向韓某（韓先生）退還37萬9700元購車款，並依照《消費者權益保護法》規定賠償113萬9100元。一位不願具名的分析人士說，「該車主如果維權成功的話，當屬於國內首例使得特斯拉退一賠三的案例。這也將為國內維權車主提供良好的可參考素材。」

財經網汽車報導，當事人韓先生講述維權一年多以來的經歷。他2019年6月1日通過特斯拉中國官網購買Model S二手車 一輛，並於2019年5月31日付款379700元。「購車前，特斯拉公司承諾其銷售的二手車在置換車輛完成過戶前經過200多道工序的車輛檢測 ，車況良好、無結構性損傷、五年以下車輛且總行駛里程不超過8萬公里，符合特斯拉標準的車輛提供二手認證後才可在官網上銷售」。

據韓先生描述，車輛僅使用兩個月，就已經進行過多次維修。2019年6月5日至8月24日，在線可查的維修記錄共計7次。而韓先生委託完成的《技術鑑定意見書》顯示，送交鑑定車輛的左C柱外板存在多處事故修復痕跡，根據《二手車鑑定評估技術規範》相關規定，判斷鑑定車輛為事故車。

法院指出，從特斯拉公司提交的涉案車輛維修照片看，涉案車輛的維修確實涉及到大面積切割、焊接等，這種修理方式和程度必然對消費者的購車意願產生重要影響，而特斯拉公司僅僅告知「車輛不存在結構性損傷」，尚不足以達到應有的信息披露程度。

報導指出，法院一審判決裁定特斯拉公司符合欺詐的客觀要件和主觀條件，認定其行為構成欺詐。對於車主撤銷合同、退還購車款並獲得三倍金額賠償的訴訟請求予以支持，對其他如支付鑑定費、公證費的請求予以駁回。

車主韓先生表示，一審宣判之後，特斯拉方面已提起上訴，目前二審庭審已進行完畢，審限截止日期為2021年5月3日。