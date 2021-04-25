雲南女童遭繼母狂打臉變形 父：無能為力

女童被繼母打到雙眼瘀青紅腫，臉部嚴重變形。（取材自大同政法）

雲南一名女童被繼母虐打，臉部嚴重變形，沒想到父親竟然說無能為力。

大同政法微博 指出，一條雲南昭通繼母虐待女童的消息在網路迅速傳播，網友發布的視頻引發關注。

據悉，這名雙眼瘀青紅腫、全身上下傷痕遍布的小姑娘今年才八歲，父母早已離異，現在跟隨父親和繼母一起生活。但繼母對她動不動就拳腳相向，經常無故對她進行毒打，導致女孩渾身上下沒有一點皮膚是好的，尤其是腿部，已經傷痕累累，各種新傷舊傷遍布，腿部大多部位一直都處於瘀青狀態。

孩子的母親回來看望女兒時，發現這一情況，曾經對女兒被打一事質問孩子父親，可是孩子父親竟然表示自己也無能為力。孩子父親表示現在的妻子脾氣太過火爆，又懷有身孕，自己也不能拿她怎麼樣。

因新舊傷遍布，女童腿部大多部位一直都處於瘀青狀態。（取材自大同政法）

這條在網路上引發軒然大波的視頻中女孩臉上的傷就是前一天晚上被繼母毆打形成的。女孩整個面部腫脹，尤其是雙眼和額頭附近，已嚴重變形，鄰居們看到，於心不忍，憤而報警。最終警方趕到現場後也確認這是一起嚴重的家庭暴力虐童案件，但由於施暴者懷有身孕，無法對她採取強制措施，只能對她採取監視居住措施。對於孩子父親的態度警方也進行嚴厲警告。