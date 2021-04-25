湖南小學教師宿舍水泥地冒出竹筍 長到天花板近3米高

湖南益陽市桃江縣景緻小學一教師宿舍地板長出竹筍。（取材自中新網）

日前，湖南益陽市桃江縣景緻小學一教師宿舍地板長出竹筍的新鮮事，最近火遍朋友圈，成為了「網紅筍」。如今竹筍還在不斷生長，將會對學校建築產生一定影響，為了安全起見，學校準備近期將「網紅筍」挖掉後並補上水泥。有網友調侃說，「剛強不屈，是顆好筍」、「這是『筍』到家了」。

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中新網報導，莫小艷是桃江縣景緻小學辦公室主任，而這根竹筍正是從她的宿舍生長出來。2019年，莫小艷考入教育 系統後進入景緻小學，擔任語文教學。今年3月底，莫小艷在自己的宿舍休息時，發現水泥地面一處凸起，並有開裂跡象。

起初莫小艷以為是房屋年久問題，沒有在意。但是過了不到一個星期，這處開裂的地方越拱越高，好像是有什麼東西要往外長出來。莫小艷叫來了同事，將拱開的水泥地面撬開，這才發現是一個杯子大小的竹筍長了出來。

頭一回見到房屋裡面長竹筍的莫小艷也感到十分新奇，並沒有直接將竹筍挖掉，而是選擇讓它陪伴著自己，做自己的「室友」，並用手機 記錄下了竹筍生長的情況。隨著時間的推移，竹筍每天可以長三厘米左右。不到20天，現在的竹筍已經長到了天花板，達到三米多高。

那麼究竟莫老師的宿舍為什麼突然就長出了竹筍來了呢？景緻小學的校長熊承燦說，景緻小學的教學樓和宿舍修建於80年代左右，學校以前是一塊竹林，因為修建教學樓需要才進行了平整處理。但是竹子生命力強，抗旱耐寒，而宿舍僅一牆之隔的外面有一小片竹林，每年3月周圍都會長出新的竹筍。「直接從教師宿舍破水泥而出還是頭一回。」

將近一個月的相處，莫小艷也見證了竹筍「堅韌頑強、奮發向上」的品格。莫小艷說，這片竹林經歷風風雨雨，也見證了景緻小學的成長，如今茂密依舊。「作為一名青年鄉村教師要像竹子一般紮根基層，用自己的學識孕育出更多『春筍』，為鄉村教育貢獻力量！」

另據瀟湘晨報報導，很多網友說，這筍把自己給看樂了。有網友調侃說，「剛強不屈，是顆好筍」、「這是『筍』到家了」。還有人從當下食用角度出發說，「照這個架勢，怕是可以不用買菜了」、「再不吃要老了」、「第一天的時候就應該在鍋裡」。更有人「安慰」說：「起碼咱不用買綠植了」。

有網友問她為何不把筍挖掉，莫小艷開玩笑說：「我讓給它算了。」