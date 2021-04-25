我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

伊拉克巴格達醫院氧氣罐爆炸 至少82死110傷

湖南小學教師宿舍水泥地冒出竹筍 長到天花板近3米高

中國新聞組／北京25日電
湖南益陽市桃江縣景緻小學一教師宿舍地板長出竹筍。（取材自中新網）
湖南益陽市桃江縣景緻小學一教師宿舍地板長出竹筍。（取材自中新網）

日前，湖南益陽市桃江縣景緻小學一教師宿舍地板長出竹筍的新鮮事，最近火遍朋友圈，成為了「網紅筍」。如今竹筍還在不斷生長，將會對學校建築產生一定影響，為了安全起見，學校準備近期將「網紅筍」挖掉後並補上水泥。有網友調侃說，「剛強不屈，是顆好筍」、「這是『筍』到家了」。

來源：YouTube

中新網報導，莫小艷是桃江縣景緻小學辦公室主任，而這根竹筍正是從她的宿舍生長出來。2019年，莫小艷考入教育系統後進入景緻小學，擔任語文教學。今年3月底，莫小艷在自己的宿舍休息時，發現水泥地面一處凸起，並有開裂跡象。

起初莫小艷以為是房屋年久問題，沒有在意。但是過了不到一個星期，這處開裂的地方越拱越高，好像是有什麼東西要往外長出來。莫小艷叫來了同事，將拱開的水泥地面撬開，這才發現是一個杯子大小的竹筍長了出來。

頭一回見到房屋裡面長竹筍的莫小艷也感到十分新奇，並沒有直接將竹筍挖掉，而是選擇讓它陪伴著自己，做自己的「室友」，並用手機記錄下了竹筍生長的情況。隨著時間的推移，竹筍每天可以長三厘米左右。不到20天，現在的竹筍已經長到了天花板，達到三米多高。

那麼究竟莫老師的宿舍為什麼突然就長出了竹筍來了呢？景緻小學的校長熊承燦說，景緻小學的教學樓和宿舍修建於80年代左右，學校以前是一塊竹林，因為修建教學樓需要才進行了平整處理。但是竹子生命力強，抗旱耐寒，而宿舍僅一牆之隔的外面有一小片竹林，每年3月周圍都會長出新的竹筍。「直接從教師宿舍破水泥而出還是頭一回。」

將近一個月的相處，莫小艷也見證了竹筍「堅韌頑強、奮發向上」的品格。莫小艷說，這片竹林經歷風風雨雨，也見證了景緻小學的成長，如今茂密依舊。「作為一名青年鄉村教師要像竹子一般紮根基層，用自己的學識孕育出更多『春筍』，為鄉村教育貢獻力量！」

另據瀟湘晨報報導，很多網友說，這筍把自己給看樂了。有網友調侃說，「剛強不屈，是顆好筍」、「這是『筍』到家了」。還有人從當下食用角度出發說，「照這個架勢，怕是可以不用買菜了」、「再不吃要老了」、「第一天的時候就應該在鍋裡」。更有人「安慰」說：「起碼咱不用買綠植了」。

有網友問她為何不把筍挖掉，莫小艷開玩笑說：「我讓給它算了。」

教育 手機 YouTube

上一則

北京消費季將啟動 數位人民幣全場景試點

延伸閱讀

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材
服務業開放助攻 中國成全球最大外資流入國

服務業開放助攻 中國成全球最大外資流入國
中國電信湖南網路全面癱瘓 官方否認遭境外駭客

中國電信湖南網路全面癱瘓 官方否認遭境外駭客
遊客私挖竹筍遭索賠10萬元？村民：賠1500元遠遠不夠

遊客私挖竹筍遭索賠10萬元？村民：賠1500元遠遠不夠

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

2021-04-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危
加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚

加州新冠感染率 從全美最高變成最低 公衛學者大讚
2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了