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滬89歲復旦畢業生 先後遇老賴、騙子 千萬房產被騙

中國新聞組／北京24日電
湯女士一家12年來一直霸占著傅老伯的房子。（取材自看看新聞）
湯女士一家12年來一直霸占著傅老伯的房子。（取材自看看新聞）

89歲的傅老伯早年畢業於復旦大學，曾有妻有兒，在上海徐匯區擁有一套價值千萬的房產，不料他先是遇到一個女「老賴」，後來又遇到一個女騙子，結果房子被騙走，自己只能租住在20平方米的小屋裡，靠著撿拾垃圾生活。

看看新聞報導，據傅老伯外甥女表示，上世紀五十年代，傅老伯就讀於復旦大學，工作娶妻生子，但中年離了婚，前妻帶著兒子移居挪威，從此杳無音訊。由於不常與親戚來往，傅老伯便成了孤老。

傅老伯。（取材自看看新聞）
傅老伯。（取材自看看新聞）

2009年11月，傅老伯用動遷款向湯女士夫婦買了徐匯區的房子。同時，老伯承諾他們夫婦可以在兩年內用原價買回房子，過期視為放棄，在此期間，老伯同意房子租給湯女士一家居住。

之後的兩年內，湯女士坐了牢，丈夫也不幸患病去世，湯女士不僅沒有能力買回房屋，也不願搬走，她認為當時自己因為坐牢，沒能按照合同期限贖回房屋，現在房價大漲，故不肯輕易交出房子。

2013年，無奈之下的傅老伯將湯女士告上法院，由於湯女士是戒毒人員，家有老小、沒有固定經濟收入，也沒有其他房屋，就這樣，湯女士12年來一直霸占著傅老伯的房子，成了趕不走的「老賴」。

沒想到不久後，傅老伯認識了55歲的金某，視她如女兒，怎知金某覬覦這套房子，便稱自己經營的空調公司出現資金短缺，讓老人抵押房產為自己貸款

報導說，當老伯去銀行申請房屋抵押貸款，結果因為年齡太大，不符合申貸要求被拒。金某又提出讓傅老伯將房屋過戶給自己的妹夫盛某，以其妹夫的名義來貸款，充諾三個月內將房屋返還。

2015年5月19日，傅老伯和盛某簽訂了一份標的為375萬的房屋買賣合同，但傅老伯一分錢都沒拿到就將房子過戶了，三個月後，金某與盛某原形畢露，不僅拒絕歸還房子，還威脅傅老伯將房子以450萬的低價賣給盛某。誰知盛某付給傅老伯45萬後，就再也不理睬他。

暗地裡，盛某和金某早知道傅老伯的房子存在糾紛，裡面住著糾紛一方當事人，沒辦法騰房，

瞞著傅老伯，在原件上偷偷添加了「首付45萬後，騰房」這幾個字，就因為這幾個字，傅老伯輸了官司，沒了房子，最終選擇報警。

警方立案調查後發現，金某夫婦身負債4900萬元，傅老伯的房子已經被抵押了9次之多，2021年1月，上海市奉賢區人民檢察院以合同詐騙罪，對金某、盛某進行批捕。

目前，此案還在審理當中。

貸款 詐騙 房價

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