「太極掌門」魏雷稱遭6人圍毆 真相竟是不講武德
中國「雷公太極」掌門人魏雷，曾被「格鬥狂人」徐曉冬不到20秒撂倒，在當時引發討論；近日魏雷自爆在成都一健身房與教練起衝突，遭到6人圍毆，不過有知情人士爆料，實際上是魏雷找人單挑但不講武德，甚至還咬對方乳頭，才會導致衝突一發不可收拾。
綜合媒體報導，46歲的魏雷本月19日聲稱其在健身房遭6名年輕體壯的健身教練圍毆，從現場的畫面可見，一旁的桌椅幾乎全被掀翻、斷裂，他的脖子則有些許傷勢，還被打到掉了一隻鞋，現場一片混亂。
來源：Youttube
報導說，事後，現年46歲的魏雷在社交媒體上展示影片，稱「我的名聲不好，但是作為消費者又有受到尊重的權利」。
他挨揍的影片之後在網路瘋傳，影片中，他冷靜秀出被抓傷的脖子，被6名教練圍毆，「大家看我在這個屋子裡面被打的，桌子倒了，我的鞋掉了，在這個桌子腿上有他們教練打我的視頻和指紋」。
不過，有知情人士表示，「當時的情況是魏雷在該家健身俱樂部違規使用健身器材，一名20多歲的健身教練出來制止，但是魏雷不服雙方發生口角，發生打鬥的時候是1對1，不是6打1，而其他教練只是過來勸架而已。該名知情人士還透露，魏雷當時被健身教練壓在地上，但因打不過而用牙齒咬對方的乳頭，
來源：Youttube
網友諷刺稱，「這貨就是靠挨揍出名的」、「普天同慶，魏雷挨打八方點贊」、「打他還需要6個人？分明是炒作」、「一代宗師竟然打不過6個小混混，還好意思說」、「魏雷本來就是無賴，而且謊話連篇，尤其嘴巴很臭，挨揍是遲早的事」。
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