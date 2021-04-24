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「太極掌門」魏雷稱遭6人圍毆 真相竟是不講武德

中國新聞組／北京24日電
魏雷自曝在成都一間健身中心以一敵六終被年輕力壯的教練追擊圍毆受傷。（視頻截圖）
魏雷自曝在成都一間健身中心以一敵六終被年輕力壯的教練追擊圍毆受傷。（視頻截圖）

中國「雷公太極」掌門人魏雷，曾被「格鬥狂人」徐曉冬不到20秒撂倒，在當時引發討論；近日魏雷自爆在成都一健身房與教練起衝突，遭到6人圍毆，不過有知情人士爆料，實際上是魏雷找人單挑但不講武德，甚至還咬對方乳頭，才會導致衝突一發不可收拾。

綜合媒體報導，46歲的魏雷本月19日聲稱其在健身房遭6名年輕體壯的健身教練圍毆，從現場的畫面可見，一旁的桌椅幾乎全被掀翻、斷裂，他的脖子則有些許傷勢，還被打到掉了一隻鞋，現場一片混亂。

來源：Youttube

報導說，事後，現年46歲的魏雷在社交媒體上展示影片，稱「我的名聲不好，但是作為消費者又有受到尊重的權利」。

他挨揍的影片之後在網路瘋傳，影片中，他冷靜秀出被抓傷的脖子，被6名教練圍毆，「大家看我在這個屋子裡面被打的，桌子倒了，我的鞋掉了，在這個桌子腿上有他們教練打我的視頻和指紋」。

不過，有知情人士表示，「當時的情況是魏雷在該家健身俱樂部違規使用健身器材，一名20多歲的健身教練出來制止，但是魏雷不服雙方發生口角，發生打鬥的時候是1對1，不是6打1，而其他教練只是過來勸架而已。該名知情人士還透露，魏雷當時被健身教練壓在地上，但因打不過而用牙齒咬對方的乳頭，

來源：Youttube

網友諷刺稱，「這貨就是靠挨揍出名的」、「普天同慶，魏雷挨打八方點贊」、「打他還需要6個人？分明是炒作」、「一代宗師竟然打不過6個小混混，還好意思說」、「魏雷本來就是無賴，而且謊話連篇，尤其嘴巴很臭，挨揍是遲早的事」。

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