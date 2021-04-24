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劉曉波曾稱他挑戰現行體制 敢言企業家涉8罪被批捕

中國新聞組／北京24日電
以敢言聞名的企業家孫大午傳出已遭正式逮捕，被控8項罪名。(取材自微博)
以敢言聞名的企業家孫大午傳出已遭正式逮捕，被控8項罪名。(取材自微博)

中國敢言民營企業家、大午集團創辦人孫大午及多名高管，去年11月遭河北警方拘捕，被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪，其後被「指定居所監視居住」。最新消息顯示，孫因非法吸收公眾存款、聚眾衝擊國家機關、非法占用農用地、強迫交易等八項罪名，被正式批捕。

自由亞洲電台報導，孫大午案的七名當事人家屬周四分別收到了警方送達的逮捕通知書。大午集團法務總監楊斌周五證實了孫大午已被正式逮捕的消息。

報導引述媒體指出，河北高碑店市公安局周三向大午集團監事長孫大午的二弟媳晏玉香下達通知書，指出當局已於當天對孫大午執行逮捕，並表示他涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法採礦罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法占用農用地罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、妨害公務罪共八項罪名，現被羈押在高碑店市看守所。

報導還提到，孫大午的一位弟弟、大午集團的副監事長孫德華也被控涉嫌同樣的罪名，他的另一位弟弟、集團副監事長孫志華則被控涉嫌其中的六項罪名，而他的大兒子、集團董事長孫萌被控涉嫌五項罪名。其餘三名高管，包括集團總經理、副總經理和集團辦秘書，分別被控涉嫌兩到三項罪名。

多維新聞報導，孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，曾經是中國聞名的「養雞狀元」，經常因評議時事而引發關注；1995年曾任保定市人大代表。

孫大午及29名員工於2020年11月被當地警方帶走時，被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪名。有消息稱，他此番被帶走與大午集團和中國國營農場發生土地糾紛一事有關，雙方曾爆發衝突。

另據報導，隨著生意的發展，孫大午開始接觸自由派人士。孫大午曾於2020年10月13日發表的一則微博稱，「有人說，什麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裡死見人」，令人產生聯想。

同在2020年10月，孫大午曾稱「公有制度是中共發明的，社會主義的經濟基礎理應是私有經濟，但是實踐上很難實現。」

與孫大午熟悉的自由派人士劉曉波曾對其被拘一事表示，孫大午「對現行體制構成巨大挑戰」。

中國 公安 中共

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