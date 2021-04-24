劉曉波曾稱他挑戰現行體制 敢言企業家涉8罪被批捕

以敢言聞名的企業家孫大午傳出已遭正式逮捕，被控8項罪名。(取材自微博)

中國 敢言民營企業家、大午集團創辦人孫大午及多名高管，去年11月遭河北警方拘捕，被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪，其後被「指定居所監視居住」。最新消息顯示，孫因非法吸收公眾存款、聚眾衝擊國家機關、非法占用農用地、強迫交易等八項罪名，被正式批捕。

自由亞洲電台報導，孫大午案的七名當事人家屬周四分別收到了警方送達的逮捕通知書。大午集團法務總監楊斌周五證實了孫大午已被正式逮捕的消息。

報導引述媒體指出，河北高碑店市公安 局周三向大午集團監事長孫大午的二弟媳晏玉香下達通知書，指出當局已於當天對孫大午執行逮捕，並表示他涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法採礦罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法占用農用地罪、強迫交易罪、破壞生產經營罪、妨害公務罪共八項罪名，現被羈押在高碑店市看守所。

報導還提到，孫大午的一位弟弟、大午集團的副監事長孫德華也被控涉嫌同樣的罪名，他的另一位弟弟、集團副監事長孫志華則被控涉嫌其中的六項罪名，而他的大兒子、集團董事長孫萌被控涉嫌五項罪名。其餘三名高管，包括集團總經理、副總經理和集團辦秘書，分別被控涉嫌兩到三項罪名。

多維新聞報導，孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，曾經是中國聞名的「養雞狀元」，經常因評議時事而引發關注；1995年曾任保定市人大代表。

孫大午及29名員工於2020年11月被當地警方帶走時，被控涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營等罪名。有消息稱，他此番被帶走與大午集團和中國國營農場發生土地糾紛一事有關，雙方曾爆發衝突。

另據報導，隨著生意的發展，孫大午開始接觸自由派人士。孫大午曾於2020年10月13日發表的一則微博稱，「有人說，什麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裡死見人」，令人產生聯想。

同在2020年10月，孫大午曾稱「公有制度是中共 發明的，社會主義的經濟基礎理應是私有經濟，但是實踐上很難實現。」

與孫大午熟悉的自由派人士劉曉波曾對其被拘一事表示，孫大午「對現行體制構成巨大挑戰」。