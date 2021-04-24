東北虎進村 撲倒村民、衝撞車輛、拍碎車窗 全網圍觀

東北虎漫步在村莊田梗。（視頻截圖）

23日早上6點多，黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村一處廢棄民宅內突然出現一隻奔跑的大老虎，不僅「撞」到開車民眾，一掌擊碎車窗，還撲倒一位正在田間勞作的村民。經當地緊急圍捕，老虎終在晚上9點多身中四槍麻醉針睡著。這場實境「打虎記」昨天吸引全網圍觀，不少網民形容「我跟它跑了一天了」，「終於知道武松當年有多牛」。

北京 青年報報導，4月23日清晨有民眾報警稱在雞西市密山市白魚灣鎮臨湖村十組發現一隻東北虎，警方出動全部警力趕赴現場，發現老虎在一處空房夾縫處趴著，為避免村民傷亡，警方先疏散群眾，並聯繫林業等相關部門。11時許，老虎穿過農田從十組來到了一組，警方在村屯進行巡邏宣傳，提醒當地村民關好門窗，並通知外出家人盡快回家，以免被老虎襲擊。

根據網上流傳當時的視頻，這隻大老虎起初在村裡飛奔四竄，有民眾大喊「快跑，快跑……」。自稱在視頻中親歷現場的一名男性網民說，當天下午5時許，他開車去朋友家辦事，卻在半路看到老虎在農田裡跑，因為害怕他們選擇馬上掉頭。「但老虎卻奔我們來了，我們太慢了，結果老虎就撞到車了。我們並沒有受到傷害。」

該男子回憶，東北虎把車窗拍碎了一個不小的缺口，所幸追了他們幾步後就返回農田。該男子並說，外傳他是工作人員在追蹤老虎時被襲擊，這個說法不實，他只是一般民眾。

據報導，這隻東北虎在逃竄過程中，還撲倒了一位正在田間勞作的村民。目擊的宋姓村民說，被撲倒的婦女當時都蒙了，「起來還問我是不是老虎。」目前正送醫接受手術治療。

下午2時許，圍捕人員通過無人機等方式鎖定老虎位置，經初步判定是一隻野生東北虎。這起事件隨即登上微博熱搜，不少媒體在網上直播圍捕過程並不時發布最新進展快報，吸引大批網民屏息觀看。

工作人員拉線布控將老虎鎖定在臨湖村二組範圍內，老虎並未「輕舉妄動」，只在兩棵樹中間停留。東北虎林園總工程師劉丹和兩名獸醫攜帶麻醉槍趕到現場。晚上6時對牠打了兩槍麻醉針，躲了近六小時的老虎從草垛子下面跑了出來，還咬爆了一只車胎。隨後又實施了一槍麻醉針，老虎跑跑停停躲進田地裡，再次出現在路邊時又中一槍。四槍麻醉後，在8時40分左右才倒下，9時左右徹底睡著，裝進籠子。

老虎正趴在一處空房夾縫處

據央視報導，視頻中的老虎體長約2米，高1米左右；體重達500斤左右。相關人員表示，這隻野生東北虎可能來自俄羅斯的錫霍特-阿林山脈，將提取其基因判斷來源。

「其實22日晚間老虎就已經進入村莊，在比較溫暖的變壓器下面休息，被人發現後可能受到了驚嚇。老虎走到了自認為隱蔽的地方休整。」民警稱，老虎大概在民居中休息了3個小時。

這段捕虎全過程，看得網民直呼「太猛了」。有網民稱，「跟它跑了一天了」，「有氧肯定做到位了」，「通過這次事件讓我深刻的認識到了武松當年有多牛」。有人稱，中國 野生東北虎是國家級瀕危保育類動物，若殺害老虎，至少要蹲監獄 20年。