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網戀7年從沒視訊 遭騙130萬元 才知女友竟是「他」

中國新聞組／北京22日電
田先生多年前通過網路遊戲認識一名「女子」，並發展成網戀關係，然而，近日他才發現「女友」竟是一名男性（見圖），且已娶妻。（取材自澎湃新聞）
田先生多年前通過網路遊戲認識一名「女子」，並發展成網戀關係，然而，近日他才發現「女友」竟是一名男性（見圖），且已娶妻。（取材自澎湃新聞）

上海男子田先生7年前與通過網路遊戲相識的「女子」葉夢雪（化名）發展成網戀關係，即使多年來從未作視訊交流或語音聊天，他仍對其身分深信不疑，還向對方前後轉帳130餘萬元人民幣。至近日，終於起疑報案的他，才發現「女友」竟是一名男性，且已娶妻。目前，疑犯易某因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留。

香港01報導，事源2014年，田先生與易某相識於網路遊戲，易某當時創建了女性遊戲角色，並向田先生發送了當時女友的照片，再謊稱是自己，令田心生好感，二人遂轉在QQ上聊天，後來更發展成網戀關係。後來，易某謊稱自己出國留學，開始用郵箱與田先生聯繫，後又因欠下大量賭債，遂謊稱自己在國外交不起生活費、學費、欠了高利貸等，向田要錢，導致後者7年間轉帳了過百萬的血汗錢給他。

今年1月17日，田先生終於對「女友」不斷索財且從不與他視像或語音交流起疑，決定到閔行公安分局杜行派出所報案。通過排摸工作，警方於4月8日將易某緝拿歸案，田先生這時始發現多年的戀人竟為男兒身，更已與當年的女友結婚。

易某到案後坦承偽裝成女性並編造各種名目向田先生詐騙錢財，其目前因涉嫌詐騙罪已被閔行警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。

詐騙 公安 香港

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