我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2.1億劑疫苗

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

浙江一公司財務3年挪公款7000萬 炒股虧了上千萬

中國新聞組／北京21日電
小李表示，自己除了將套現得到的資金用於炒股票、期貨外，還購買了杭州、義烏、溫州、臨海等地的房產。（取材自每日經濟新聞）
小李表示，自己除了將套現得到的資金用於炒股票、期貨外，還購買了杭州、義烏、溫州、臨海等地的房產。（取材自每日經濟新聞）

浙江台州臨海市某電子信息科技公司財務，以「螞蟻搬家」的方式三年挪走公司人民幣7000萬（約1077萬美元）。這些錢被他用在炒股炒期貨、買公司股權及瘋狂買房上。結果，炒股票和期貨虧損1000多萬元，房產總體增值40%到50%之間，他還買了輛「土豪金」寶馬。

綜合媒體報導，直到今年初，公司對帳時才發現這個巨大的財務漏洞，隨即報警。

臨海市公安局很快查到犯罪嫌疑人小李。據小李交代，他是公司的財務，挪用資金的過程已經持續三年。

據民警調查，自2018年起，小李就利用職務之便，分多次將公司40餘張承兌匯票背書到自己名下的空殼公司，共計挪用公款近7000萬元。

小李表示，自己除了將套現得到的資金用於炒股票、期貨外，還購買杭州、義烏、溫州、臨海等地的房產，有一部分資金被他投資江蘇、成都等公司的股權，目前還有部分現金存在個人銀行帳戶內。

在個人消費方面，最大的一筆支出是，給自己買了一輛價值90萬元的「土豪金」寶馬轎車。

而台州臨海警方幫公司揪出「內鬼」後，並沒有馬上結案，而是請來一個「智囊團」，一對一為企業獻計和服務，預計可為企業追回6000餘萬元，將公司的損失降到最低。

消息一經曝光，網友忍不住紛紛調侃：還好買了房子，不然怎麼都追不回了。

股票 公安 投資

上一則

菲、印度、巴基斯坦航班禁飛港2周 外傭薪水恐貴2成

下一則

中強推統一教材 英擬撤國際學校

延伸閱讀

浙江景區雕像「媳婦餵婆婆母乳」 乳房外露被投訴

浙江景區雕像「媳婦餵婆婆母乳」 乳房外露被投訴
獄友扮司法黃牛 浙江男被詐數百萬還「賠了夫人」

獄友扮司法黃牛 浙江男被詐數百萬還「賠了夫人」
做B超時遭猥褻 浙江女控男醫 院方：雖違規但合規

做B超時遭猥褻 浙江女控男醫 院方：雖違規但合規
迷因股退燒「無關基本面」分析師：散戶出門玩沒空炒股

迷因股退燒「無關基本面」分析師：散戶出門玩沒空炒股

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

2021-04-14 10:00
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗