浙江一公司財務3年挪公款7000萬 炒股虧了上千萬

小李表示，自己除了將套現得到的資金用於炒股票、期貨外，還購買了杭州、義烏、溫州、臨海等地的房產。（取材自每日經濟新聞）

浙江台州臨海市某電子信息科技公司財務，以「螞蟻搬家」的方式三年挪走公司人民幣7000萬（約1077萬美元）。這些錢被他用在炒股炒期貨、買公司股權及瘋狂買房上。結果，炒股票 和期貨虧損1000多萬元，房產總體增值40%到50%之間，他還買了輛「土豪金」寶馬。

綜合媒體報導，直到今年初，公司對帳時才發現這個巨大的財務漏洞，隨即報警。

臨海市公安 局很快查到犯罪嫌疑人小李。據小李交代，他是公司的財務，挪用資金的過程已經持續三年。

據民警調查，自2018年起，小李就利用職務之便，分多次將公司40餘張承兌匯票背書到自己名下的空殼公司，共計挪用公款近7000萬元。

小李表示，自己除了將套現得到的資金用於炒股票、期貨外，還購買杭州、義烏、溫州、臨海等地的房產，有一部分資金被他投資 江蘇、成都等公司的股權，目前還有部分現金存在個人銀行帳戶內。

在個人消費方面，最大的一筆支出是，給自己買了一輛價值90萬元的「土豪金」寶馬轎車。

而台州臨海警方幫公司揪出「內鬼」後，並沒有馬上結案，而是請來一個「智囊團」，一對一為企業獻計和服務，預計可為企業追回6000餘萬元，將公司的損失降到最低。

消息一經曝光，網友忍不住紛紛調侃：還好買了房子，不然怎麼都追不回了。