婚鬧…鐵鍊鎖新郎頭 鑰匙竟然不見 最後動用切割機

新郎被親友婚鬧拿鐵鍊鎖頭，鑰匙卻不見了，只能找來切割機把鐵鍊弄斷。（取材自紅網）

近日網上瘋傳一段江蘇徐州男子結婚時被鐵鍊鎖頭，後來解鎖時鑰匙卻不翼而飛，最後無奈動用切割機的視頻。片中一系列的操作，讓網友大呼，太危險。

紅網報導，隔著屏幕都能感受到新郎的無奈。據視頻拍攝者介紹，當時鬧新郎時用鐵鍊鎖上了新郎，結果鑰匙在玩鬧時丟失，眼看新郎到時間要去敬酒，沒辦法的情況下，只能找來切割機現場「切割」新郎，幸好及時取了下來，沒有耽誤婚禮順利地進行。

另據網易報導，據視頻顯示，新郎當時被一條長長的鐵鍊鎖住了全身，完全動彈不得，數位男子圍在新郎周圍嘻嘻哈哈，好像新郎出糗讓他們很興奮一樣。

新郎表情也是耐人尋味，不知道是哭還是笑，全程不發一言，就由著周圍人擺弄。好在新娘躲起來了。

直到有一個人過來說，「快把鐵鍊打開，新郎要去給賓客們敬酒了」，才有人不情願地推脫，「鑰匙在他那，你把它打開吧」。

誰知道，鑰匙在玩鬧時丟失，眼看敬酒時間越來越短，無奈之下，有人建議用切割機把鐵鍊弄斷。

視頻拍攝者還說，他們這經常是這樣鬧婚的，新郎也不會生氣。但報導說，新郎全程繃緊個臉，實在沒看出來他有多開心。

報導指出，鑰匙丟後的第一時間不去找開鎖師傅而選擇用切割機，真不知新郎的好「朋友」們怎麼想的。而且鐵鍊離脖子那麼近，稍不注意，喜事就變成白事了啊。