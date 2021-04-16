百萬女網紅出軌 偷偷訂婚富二代 CEO男友鬧場被拘
浙江杭州一間服飾業行政總裁（CEO）張科峰近日發了65頁PPT，曝光自己一手打造的百萬網紅女友項思醒偷偷與富二代訂婚一事，張科峰為此大鬧訂婚現場後被拘留，引發網友關注。
綜合媒體報導，張科峰白手起家，在杭州網紅服裝圈子很出名，他的女友項思醒是96年出生的女網紅主播；張科峰稱自己在2021年3月20日，經歷了人生中最恥辱的一天，和他同居2年半且多次見過父母的女友項思醒，跟他說要回家為爺爺墓葬，卻在台州某飯店與另外一個富二代（徐某某）訂婚了；張科峰卻毫不知情，還是朋友告訴他：「你的女朋友在台州某酒店跟別人訂婚。 」男方聯繫女方的時候，對方卻說在給別人當伴娘。
來源：YouTube
張科峰趕到訂婚現場大鬧並質問女方，兩家人親屬當場報警處理，他被帶到了公安局，項思醒的父親表示：「事情就這樣了，沒辦法改變，你看著辦」。
報導說，張科峰事後回到杭州翻查項思醒的舊手機，發現女友的父母居然指導她腳踏兩隻船，原來早在去年5月，項思醒就已經聽從父母的安排與徐男相親，而這一切都是在項思醒父母明知女兒和張科峰正在拍拖、同居的情況下進行。去年6月，項思醒與徐男正式交往，開始「一腳踏兩船」，並以入貨為由頻繁到深圳、廣州「出差」，每次時間都在4至5天，而事實上項思醒是為了見徐男，並且住在對方家中。
事後，項思醒在個人社交平台上發動態回應此事，她表示自己遭到的都是詆毀，並控訴和男友交往期間遭對方多次性侵及家暴，才會和別人相親並結婚；而且發布消息的張科峰已經被警察拘留，如果還有繼續傳播者，自己將維權到底。
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