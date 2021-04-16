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百萬女網紅出軌 偷偷訂婚富二代 CEO男友鬧場被拘

中國新聞組／北京16電
網紅項思醒尚未回應張科峰的指控。（取材自正觀新聞）
網紅項思醒尚未回應張科峰的指控。（取材自正觀新聞）

浙江杭州一間服飾業行政總裁（CEO）張科峰近日發了65頁PPT，曝光自己一手打造的百萬網紅女友項思醒偷偷與富二代訂婚一事，張科峰為此大鬧訂婚現場後被拘留，引發網友關注。

張科峰稱網紅女友在他毫不知情的情況下在某飯店與另外一個男人訂婚，他是收到朋友發來...
張科峰稱網紅女友在他毫不知情的情況下在某飯店與另外一個男人訂婚，他是收到朋友發來的酒店門口展示圖才知道這件事。（取材自正觀新聞）

綜合媒體報導，張科峰白手起家，在杭州網紅服裝圈子很出名，他的女友項思醒是96年出生的女網紅主播；張科峰稱自己在2021年3月20日，經歷了人生中最恥辱的一天，和他同居2年半且多次見過父母的女友項思醒，跟他說要回家為爺爺墓葬，卻在台州某飯店與另外一個富二代（徐某某）訂婚了；張科峰卻毫不知情，還是朋友告訴他：「你的女朋友在台州某酒店跟別人訂婚。 」男方聯繫女方的時候，對方卻說在給別人當伴娘。

來源：YouTube

張科峰趕到訂婚現場大鬧並質問女方，兩家人親屬當場報警處理，他被帶到了公安局，項思醒的父親表示：「事情就這樣了，沒辦法改變，你看著辦」。

報導說，張科峰事後回到杭州翻查項思醒的舊手機，發現女友的父母居然指導她腳踏兩隻船，原來早在去年5月，項思醒就已經聽從父母的安排與徐男相親，而這一切都是在項思醒父母明知女兒和張科峰正在拍拖、同居的情況下進行。去年6月，項思醒與徐男正式交往，開始「一腳踏兩船」，並以入貨為由頻繁到深圳、廣州「出差」，每次時間都在4至5天，而事實上項思醒是為了見徐男，並且住在對方家中。

事後，項思醒在個人社交平台上發動態回應此事，她表示自己遭到的都是詆毀，並控訴和男友交往期間遭對方多次性侵及家暴，才會和別人相親並結婚；而且發布消息的張科峰已經被警察拘留，如果還有繼續傳播者，自己將維權到底。

網上流傳這名CEO男友因侵犯他人隱私被臨海市公安局行政拘留6日的行政處罰決定書。...
網上流傳這名CEO男友因侵犯他人隱私被臨海市公安局行政拘留6日的行政處罰決定書。（取材自正觀新聞）

警察 公安 家暴

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