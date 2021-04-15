「撐不下去了」…江西小學生跳樓亡 爸怨作業太多

父親說，陽陽（化名）在遺書的第一句就寫到：「當你們看到這些字時，我已經跳樓了，我真的撐不下去了。」 （取材自北京青年報）

江西新余一名小學生在開學第一天跳樓身亡，引起網友熱議。小學生陽陽（化名）的父親說，孩子生前曾多次表示作業太多了。遺書寫到自己「撐不下去了」，並稱自己是「無藥可救」的孩子。

北京 青年報報導，11歲的陽陽就讀小學5年級，2月開學第一天，陽陽上午背著書包去上學，但隨後就從自家的樓頂墜樓。父親說，「孩子不知道是怎麼回到了家，把書包放在樓頂，從6層高的樓上跳了下去」。

陽陽的遺書寫到，「當你們看到這些字時，我已經跳樓了，我真的撐不下去了」、「不知道自己有沒有得抑鬱症，希望家裡好好對待姐妹」。

父親說，陽陽生前曾多次抱怨稱，學校留的作業太多了，「今年寒假期間，老師每天都會在微信 群裡給家長傳達孩子的作業，只有大年30和大年初一兩天給孩子放了假」。

陽陽在一篇「給父親的信」寫到，「都過年了，我的作業還沒寫，我的朋友都來找我玩了，本來我想先跟朋友們玩一會兒再寫，可您卻把我狠狠的批評了一頓，我只能乖乖的回去寫作業」。

陽陽家屬曾聯繫過學校，但校長認為學校沒有責任，拒絕給予賠償。張校長稱，老師發作業是義務輔導幫助較為落後的學生，目前來看，沒有證據證明孩子的去世是學校造成的。