我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

「撐不下去了」…江西小學生跳樓亡 爸怨作業太多

中國新聞組／北京15日電
父親說，陽陽（化名）在遺書的第一句就寫到：「當你們看到這些字時，我已經跳樓了，我真的撐不下去了。」 （取材自北京青年報）
父親說，陽陽（化名）在遺書的第一句就寫到：「當你們看到這些字時，我已經跳樓了，我真的撐不下去了。」 （取材自北京青年報）

江西新余一名小學生在開學第一天跳樓身亡，引起網友熱議。小學生陽陽（化名）的父親說，孩子生前曾多次表示作業太多了。遺書寫到自己「撐不下去了」，並稱自己是「無藥可救」的孩子。

北京青年報報導，11歲的陽陽就讀小學5年級，2月開學第一天，陽陽上午背著書包去上學，但隨後就從自家的樓頂墜樓。父親說，「孩子不知道是怎麼回到了家，把書包放在樓頂，從6層高的樓上跳了下去」。

陽陽的遺書寫到，「當你們看到這些字時，我已經跳樓了，我真的撐不下去了」、「不知道自己有沒有得抑鬱症，希望家裡好好對待姐妹」。

父親說，陽陽生前曾多次抱怨稱，學校留的作業太多了，「今年寒假期間，老師每天都會在微信群裡給家長傳達孩子的作業，只有大年30和大年初一兩天給孩子放了假」。

陽陽在一篇「給父親的信」寫到，「都過年了，我的作業還沒寫，我的朋友都來找我玩了，本來我想先跟朋友們玩一會兒再寫，可您卻把我狠狠的批評了一頓，我只能乖乖的回去寫作業」。

陽陽家屬曾聯繫過學校，但校長認為學校沒有責任，拒絕給予賠償。張校長稱，老師發作業是義務輔導幫助較為落後的學生，目前來看，沒有證據證明孩子的去世是學校造成的。

微信 北京

上一則

「雞腿」姑娘火了…背後的80後「白髮」校長更感人

下一則

避談維族人權問題 無印良品續用新疆棉

延伸閱讀

爾灣雙語國際學校8月開學 招募師生

爾灣雙語國際學校8月開學 招募師生
北京各大學陸續開學 當地實施師生接種新冠疫苗計畫  

北京各大學陸續開學 當地實施師生接種新冠疫苗計畫  
母砸爛遊戲機逼相親 江蘇女留千字遺書跳樓亡

母砸爛遊戲機逼相親 江蘇女留千字遺書跳樓亡
疫情打亂教學進度 芝公校新學年擬提前一周開學

疫情打亂教學進度 芝公校新學年擬提前一周開學

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00
一名女遊客到新疆「野狼谷」觀賞狼群時，失手讓抱著的貴賓狗掉入柵欄內，貴賓狗當場遭7匹狼圍攻撕咬致死。（視頻截圖）

女遊客抱貴賓犬新疆看狼 狗跌入坑遭7匹狼咬死

2021-04-08 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷