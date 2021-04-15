83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

第15屆三月三相親大會14日在山東濟南千佛山拉開帷幕，一則83歲退休 老教授張玉福尋覓對象的相親信息引發關注。他稱，最近將投資 註冊1.5兆美元(約9.8兆人民幣)的國際大公司，想要找個20歲到40歲的對象同他共創國際大業，月薪稅後1000萬美元(約6540萬人民幣)股份商定。他女婿則說，他年紀大了，別信。

上游新聞報導，有媒體對相親信息的真實性存在質疑時，千佛山景區工作人員14日回應稱，「（展板）上公開展示的相親信息肯定是真實的，都是要相親的人拿單身證明過來登記的。」

該相親信息顯示，張玉福，喪偶，1937年12月，學歷本科，月薪5萬元以上，身高168cm，體重62kg，家住濟南市，目前有房有車，是一名退休老教授、藝術博士。簡介稱其在搞世界大項目，要在開曼註冊1.5兆美元的國際大公司，想要尋覓22歲至40歲年輕，形象氣質好的女青年，身高要求為160cm以上，希望對象能擔當國際大公司高管（月薪稅後1000萬美元股份商定）。

張玉福14日稱，他曾供職於山東省科學院能源所，相親信息絕對都是真實的，「我在科學院是小有名氣的人，找我相親的老太太多了去了，你說我這麼大歲數還找老太太，而且我身體又不好，怎麼照顧她？」張玉福說，想找年輕有精力的女性，既能夠在生活上照顧他，又能在事業上助其一臂之力。

山東省科學院能源所工作人員14日證實，張玉福確實是該所退休老教授，83歲高齡，但患有小腦萎縮症狀，一直由女兒照顧。

澎湃新聞報導，張玉福的女婿14日說，張玉福年紀比較大了，「腦子有點毛病，他說什麼話不要相信就完了」。

張玉福稱，他和愛人1973年結婚，十多年前，妻子因患癌去世。