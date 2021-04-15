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從董事長到車間職工 雲南國企昆鋼一日19人落馬

中國新聞組／北京
昆鋼董事長杜陸軍。（取材自中國新聞周刊）
昆鋼董事長杜陸軍。（取材自中國新聞周刊）

雲南省紀委監委官網14日發布消息，雲南「千億國企」昆明鋼鐵控股有限公司黨委書記、董事長杜陸軍涉嫌嚴重違紀違法被調查，黨委常委、副總經理李平，以及副總經理和智君主動投案。另有16人接受紀律審查、監察調查，另外12人涉嫌行賄被採取留置措施，算下來總共有31人同時被查。千億規模的國企昆明鋼鐵高管幾乎被「一鍋端」。

中國新聞周刊報導，昆明鋼鐵控股有限公司（簡稱昆鋼）始建於1939年2月，前身是中國電力製鋼廠和雲南鋼鐵廠。昆鋼在2016中國企業500強中排名第366位。2019中國製造業企業500強榜單發布，昆明鋼鐵控股有限公司名列第143位。2019年其營業收入超過1200億元。

一天之內，昆鋼系統19人落馬，另外又有12人涉嫌行賄被留置，這在雲南國企反腐歷史上非常少見。

官方通報顯示，杜陸軍、李平、和智君均曾在昆鋼系統工作多年，其中杜陸軍工作長達28年，另外兩人則超過30年。昆鋼的兩位副總經理李平、和智君均為主動投案。

公司官網顯示，9日上午，杜陸軍以董事長身分參加了昆鋼鋼鐵產業協同支撐推進會。這是他最後一次公開露面。

被查的人中既有上述高管，也有昆鋼旗下全資或控股公司負責人，還有2名車間職工。香港01報導，被查人員從來源看主要分三類：一是昆鋼及其子公司的人，二是政府部門人員，三是涉嫌行賄的人員。

雲南省紀委監委14日通報，雲南山之星實業有限公司法定代表人張衛紅等12人涉嫌行賄被採取留置措施，但未說明是否與昆鋼此次人事地震有關。

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