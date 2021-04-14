粉絲「追星不力」被後援會罰款 男星余景天公司道歉

余景天在選秀節目中人氣高。(取材自微博)

近日，因粉絲應援數據未達標，某檔選秀綜藝節目選手余景天的粉絲後援會對粉絲進行罰款、購買虛擬數據、反黑任務等「懲罰」。事件引發熱議，該後援會緊急承認失誤，余景天經紀公司道歉，但粉絲「追星不力」被「粉頭」罰款的事件提醒當局：非理性應援行為是時候整治了。

中國 青年報報導，據@微博 管理員消息，稱微博接到用戶投訴，有個別明星粉絲後援會及粉絲帳號發布一些非理性應援的信息。經站方核實後，對發布此類違規信息的57個帳號視情節輕重程度，分別予以禁言30天及關閉帳號等處罰。據悉，這57個被處理帳號中，包括@余景天Tony後援會 。

報導指出，事實上，飯圈非理性應援行為並非個例。

余景天在選秀節目中人氣高。(取材自微博)

此前，全國人大代表陳海儀指出，她在網絡消費借貸案中，發現在校學生互聯網金融借貸案大部分是因粉絲應援等追星行為產生的，涉及直播打賞的案件94%以上都是18歲以下的未成年人，「金額少則幾萬元，多則上百萬元。」

該後援會在網上公開處罰項目。(取材自中國青年報)

人民網評也發文稱，隨著選秀節目頻出，越來越多的後援會引導粉絲用花錢來證明愛意、用數據來說明人氣、用打投來體現支持，讓追星變了味，也讓飯圈更受詬病。所謂的選秀跟打投，說白了是一場多方合謀對粉絲的圍獵。

新京報快評文章指出，偶像藝人後援會對「追星不力」的粉絲罰款，顯然已踰越了邊界。

文章表示，隨著偶像經濟的發展，藝人和粉絲互動之中加入新的變數，圈內俗稱「職業粉頭」。「粉頭」可以理解為「明星粉絲的頭兒、領導」。這些「粉頭」不一定是某個藝人的粉絲，反而更像是投機者——精挑細選一些具有暴紅潛質的藝人，出道前就在各大平台註冊粉絲站，並充當運營者。一旦某個藝人正式出道或「紅」了起來，就會有大量粉絲湧入這些人建好的站點，成為他們的「資源」。

全國人大代表陳海儀指出，學生網貸案大部分是因應援等追星行為產生的。(取材自中國青年報)

面對這些突然暴漲的資源，「粉頭們」一方面挾粉絲以令「藝人」，要求藝人提供活動、行程的內部消息；另一方面，利用信息優勢，組織粉絲打榜、應援。這些看似不起眼的粉絲應援，會產生極大的經濟效益。這樣的經濟利益，驅使著「職業粉頭」為了增強粉絲的忠誠度和服從度，還會對粉絲進行控制，進而從中獲益。一些粉絲為了完成「粉頭們」的任務，不得不節衣縮食，甚至貸款 「打投」，花光家底。

文章指出，對於「職業粉頭」的經營行為，迫切需要整治。「願打願挨」不能成為「壓榨」粉絲們的理由，粉絲追星不力被罰款之類的離譜情形，顯然不該再發生。