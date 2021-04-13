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郭美美售違禁減肥品 1粒成本幾毛錢賣69元

中國新聞組／上海13日電
網紅郭美美此前因開設賭場罪在法院受審。（視頻截圖）
網紅郭美美此前因開設賭場罪在法院受審。（視頻截圖）

上海警方日前發布通報，指郭女等人因製銷違禁減肥類食品，被警方刑拘，其中30歲的郭女即網紅郭美美。辦案民警稱，該違禁減肥類食品每粒成本僅幾毛錢，給經銷商價格1元多，顧客買69元（人民幣，下同，約逾10.6美元）。

澎湃新聞報導，2019年7月，郭美美因開設賭場罪被判刑。在刑滿釋放後的一年多時間裡，她利用自己網紅的名氣，在網路平台大肆售賣有毒有害減肥類保健食品。

2020年12月，浦東公安分局經偵支隊收到一條線索，有人在網上銷售假減肥藥。該製售窩點通過在網上發布廣告進行宣傳，吸引消費者購買「特效減肥類保健食品」。殊不知，該窩點售賣的產品中添加了「西布曲明」的違禁成分，會對身體會造成傷害。

浦東經偵支隊民警經過前期數月的縝密偵查，在市局經偵總隊的指導協助下，會同外高橋公安處及相關派出所，在多省多地統一開展收網行動，先後抓獲涉嫌生產、銷售有毒有害減肥類保健食品的嫌疑人曾某某、周某某、郭某某等75人，其中就包括郭美美。

浦東警方搗毀生產窩點3處、銷售窩點24處，現場查獲有毒有害減肥類保健食品6萬5000餘粒、生產原料約34公斤、生產設備3台以及外包裝2萬餘件，涉案金額達5000萬餘元。現涉案嫌疑人因涉嫌生產、銷售有毒有害食品罪被依法採取強制措施。

另據上游新聞報導，辦案民警發現，該產品在全國多省市進行生產銷售。工廠交替家庭作坊，利用膠囊壓縮機器進行生產，並且包裝和產品名稱均可以定製。經調查，生產和銷售人員均知道該產品包含違禁成品。

「他們都將顧客稱為老藥罐，服用時間越長，食用的量會更換。」長期採用國家明確違禁藥品成分西布曲明，會導致食慾不振，頭暈噁心，引發後果嚴重。

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