上海名校博士生兼職婚禮司儀 竟偷新人2萬元紅包

一名新娘控訴婚禮現場丟失2萬元現金紅包，幕後黑手竟是現場司儀。圖為示意圖，為安徽合肥一場集體婚禮。(中新社資料照片)

上海一對新人日前在婚禮現場丟失了2萬元現金的紅包，經警方調查發現，偷竊者是婚禮司儀，更令人驚訝的是，這名司儀還是上海一所知名高校的在讀博士；法院依法判處該嫌有期徒刑一年兩個月。

根據東方網報導，金鳴是上海一所知名高校的在讀博士，一邊兼職做婚禮司儀。日前他竟趁著新人不注意時偷拿了2萬元紅包。「我擔任婚禮司儀，當天需要多次進到新娘化妝間內，與新娘進行現場的細節對接，無意間留意到床上有幾個紅包散落在包外，而且房間並未上鎖。」金鳴坦承，自己因為有司儀身分這個「作案優勢」，所以起了貪念。

「新娘很信任我，沒有戒備心理，而且當天進出房間的人很多，應該不會懷疑到我身上吧。」金鳴表示，他前後進出該房間四到五次，確認紅包沒有人注意的時候，將他順手牽羊放進自己的口袋裡帶走。金鳴隨後偷偷潛入廁所，將紅包內的現金全部取出，並將紅包袋銷毀，回到現場繼續工作。

據報導，新人在發現紅包丟失後，第一時間報警。警察 到場後迅速展開排查，金鳴一時間亂了陣腳，立刻向新人表示自己晚上還有一場主持，心虛之下火速離開。

「其實拿完我就後悔了，但是事情已經發生了，我也沒有機會還回去了，我真的很悔恨。」金鳴因為受不了心理壓力，案發當晚即投案自首。金山區檢察院依法以盜竊罪對他提起公訴，最終法院依法判處金鳴有期徒刑一年兩個月，緩刑兩年，罰金人民幣1萬元。