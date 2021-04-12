山西醫曝收50萬回扣「同事領導也收」舉報3年沒結果

自爆收回扣醫師的執業證件。（視頻截圖）

山西大同市一名醫師，近日拍片聲稱自己在十多年間參與收取逾50萬元人民幣（約7.6萬美元）的醫療回扣，同事和醫院各級領導亦有收。他從2018年5月開始向醫院紀委舉報自己收回扣一事，但醫院紀委一直未給出處理結果，之後他開始在網路發視頻，視頻一出，立刻衝上微博 熱搜第一，該醫師表示，現在有多部門介入。

來源：YouTube

綜合香港 01、新京報報導，對此，大同市衛健委回應稱，高度重視事件，依據相關行業管理規定，以「零容忍」的態度對待醫療回扣問題，並已派駐工作組介入調查，對違反管理規定的行為，一經查實，依法依規嚴肅處理。

該醫院宣傳部林姓部長回應稱，該醫師性格偏激，自曝收回扣一事已持續多年，當地紀委亦曾介入；該院紀委書記則表示，正在調查事件。

根據涉事醫師發布的影片，他是山西大同最大三甲醫院的執業醫師，十多年來一直收受醫療回扣，且同事、主任、院長和副院長等都參與其中。

據報導，這名醫師已多次發表影片自曝收取回扣，片中稱「想做醫師先做人」、「全心全意為人民服務」。

事件在微博引發熱議，網友意見不一，有人認為醫師收受回扣是全行業普遍現象，但也有人認為應嚴查到底：「十多年收50萬，感覺真的不多…太難了。」、「這種事很普遍，只是都不說出來。」、「作為一個曾經的行業人士來說，醫師收回扣都是業內非常正常的現象好吧。只是一直沒有爆出醜聞，不然你以為醫藥公司都是怎麼運作的？ 」

還有網友說：「既然都爆出來了，那就好好查一查，不要到最後只處理舉報人。」