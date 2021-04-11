三亞吃海膽蒸蛋沒海膽…市委宣傳部：店家明碼標價

李先生反映，在三亞某餐廳點了一份海膽蒸蛋，裡面只有蛋沒有海膽。（視頻截圖）

一名男子近日到海南三亞景區某餐廳吃飯時點了一份海膽蒸蛋，裡面只有蛋沒有海膽。男子這頓飯花了2655.6元（人民幣，以下同，約405美元），與商家協商後退掉了228元的海膽蒸蛋，過程中還遭威脅「小心走不掉」。此事上了熱搜，引發網民關注。

對於李先生的說法，三亞市委宣傳部11日回應稱，涉事店家明碼標價，不存在掉包現象，也沒有發現店家威脅遊客的情況。

綜合媒體報導，李先生日前帶領家人來三亞旅遊，在一家海鮮餐廳一共點了2600多元的海鮮，其中就點了6個海膽蒸蛋，卻發現海膽蒸蛋裡只有蒸蛋，沒有海膽，氣得把海膽蒸蛋全部倒在桌上，對老闆說，「海膽在哪裡？你給我找出來看看」。

這時，一個女服務員偷偷告訴男子，說：「哥，你別鬧了，我們老闆勢力很大，鬧到最後你們也走不了了。」

聽完女服務員的話後，李先生說他心裡害怕起來，擔心被人身威脅，於是報警。李先生說，警察 到了以後跟老闆協商，最後老闆同意退掉228元的海膽蒸蛋，李先生最終付了2400多元後離開。

李先生稱，民警特意開車把他們一家送到酒店，途中對他說：「你遇到這種事情他們也沒辦法，只能告訴你要把證據收集好，投訴12315，因為這家店已經被別人投訴過很多次了，最後都是不了了之。」

三亞市為此事成立的工作組調查後表示，當季三亞海膽汁多肉少，一般採用蒸蛋方式供客人食用。涉事商家當時是現場宰殺了一隻海膽供消費者查實。另消費者稱飯店女服務員語言威脅，經核查可能是一名路過的女性所說，警方正尋找該女性核實。