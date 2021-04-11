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領養貓還能賺錢 浙江貓舍惹議 挨轟做「子宮生意」

中國新聞組╱杭州11日電
有貓舍領養啟事稱「領養還能賺錢」。（取材自紅星新聞）
有貓舍領養啟事稱「領養還能賺錢」。（取材自紅星新聞）

一種「領養貓咪新模式」在網路上出現。此種新模式被稱為「貓咪繁殖計畫」，即貓舍「免費」開放領養品種貓，收取一定數額的押金，但品種貓「首胎繁育權」歸貓舍所有，履行義務後退還押金。但該計畫遭愛貓人士痛批：貓舍和「領養人」是合謀做「貓子宮生意」。

綜合紅星新聞、香港01報導，開放「貓咪繁殖計畫」的貓舍多數在浙江杭州，開放領養的有金漸層、布偶、矮腳貓等各類售價高昂的品種貓。這種新模式在網上很受歡迎，不少類似帖子下面，留言報名的跟貼數都在幾百到上千條不等。據悉，首批領養已滿額。

不少愛貓人士表示，不能接受此種模式。「打著『免費領養』的旗號，實際上是把養貓的成本轉嫁給了領養人，但領養人還要將貓咪作為繁殖工具，把所謂的首胎繁育權給貓舍，這種模式並不是在愛自己的寵物，而是把它視為一種工具。」

某流浪動物領養平台負責人擔心某些「領養人」是衝著巨大的經濟誘惑去的，「像店家說的『一隻布偶一年繁育的話至少可以有人民幣2萬4000元以上的收入』，那麼，『領養』5隻就可以輕鬆達到年收入12萬元，『領養』10隻達到年收入24萬元。在巨大的金錢誘惑面前，貓舍和『領養人』，合謀做著貓咪子宮的生意，貓咪淪為生育的工具，各種藥物、催情藥、催情針、不停的交配和生育是少不了了。」

該負責人又說，由於無法確認貓舍的專業性，被返還至貓舍配種的貓，也容易造成「無序繁殖」的後果，導致繁殖出來的貓很容易攜帶各種遺傳病，可能一輩子生活在病痛裡，「可想而知後期會有大量的棄養，從而出現大批流浪貓。」

「貓咪繁殖計畫」在浙江和上海受追捧。（取材自紅星新聞）
「貓咪繁殖計畫」在浙江和上海受追捧。（取材自紅星新聞）

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