收金條、蟲草 女總裁實名舉報鄭州前中院長索賄

河南一間服飾公司總裁姜書敏舉著自己的身份證，實名舉報鄭州中院原院長收賄。(視頻截圖)

一名自稱是「河南省隆慶祥服飾有限公司總裁姜書敏」的女子，舉著自己的身份證，「實名舉報河南省鄭州市政法委書記、鄭州中院原院長于東輝索賄500萬元財物」。對此，省委政法委會同省紀委監委等部門正在依法依紀展開核查。

環球人物報導，姜書敏曬出了一段通話錄音，指于東輝索賄並通過手下收受了價值上百萬元的蟲草。實際索得現金200萬元、金條20根、蟲草9斤，總價值約為500萬元。

姜書敏表示，這起案件分三個部分：姜書敏公司起初「誤借」高利貸，因未能及時還款被法院列入失信名單，只能賣一部分地湊錢；後向法院繳納執行款2億元還債，法院卻將這筆錢退到他人帳戶，並繼續拍賣 姜書敏公司的土地；無奈請鄭州中院時任院長「主持公道」，反被索取巨額賄賂。

「為了借執行程序低價拍賣我方的土地，鄭州中院劉姓、馬姓執行人員與福晟公司串通，捏造了一個日期倒籤的「付款說明函」，然後以此為據，將我方的執行款退給了福晟公司，並欲將我方土地項目以超低價進行拍賣。」姜書敏激動地說道：「這樣的事情在全國範圍內都找不到先例！」

後來，她找到了時任鄭州中院院長于東輝，希望他能夠主持公道。

姜書敏表示，于東輝直接向她們公司提出了「損失6、7千萬的三分之一」的索賄要求。姜書敏被迫籌集資金滿足他的要求。

在舉報視頻當中，姜書敏公布了索賄錄音。錄音當中，一個被標記為「於」的男子通過司機，收受了價值「35、6萬一斤」的冬蟲夏草，數量大約5斤。于東輝先後共收受了約500萬元的賄賂，其中包括現金200萬元、100克的金條20根、蟲草9斤近180萬元。

姜書敏公司的土地原定在4月8日由法院拍賣，她對此次拍賣的合法性存疑，這也是她選擇這個時間點實名舉報的原因之一。在舉報之後，土地拍賣已經流拍。

對此，省委政法委會同省紀委監委等部門已依法依紀展開核查。